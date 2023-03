KAUFBEUREN / LKR. OSTALLGÄU. Ermittler der Kaufbeurer Kripo durchsuchten am 23.03.2023 mit zahlreichen Unterstützungskräften mehrere Wohnungen und vollzogen drei Haftbefehle. In Zusammenhang mit diesem Verfahren sitzen nun fünf Beteiligte in Untersuchungshaft. Hintergrund der Durchsuchungsaktion ist ein bereits länger andauerndes Verfahren im Rauschgiftmilieu.

Den Anfang nahmen die Ermittlungen Mitte Januar, als ein Jugendlicher im Alter von 16 und ein Heranwachsender im Alter 19 Jahren bei einem Rauschgiftgeschäft versuchten, den Verkäufer von rund einem Kilogramm Marihuana bei der Übergabe zu überfallen und das Marihuana zu rauben. Der Versuch misslang allerdings, dem 16-Jährigen gelang die Flucht mit dem Rauschgift vom Tatort, der 19-Jährige wurde von einer Gruppe um den Rauschgiftverkäufer herum gestoppt.

In den folgenden Stunden versuchte die Gruppierung, den geflohenen 16-Jährigen ausfindig zu machen und beraubten den 19-Jährigen währenddessen seiner Freiheit. Zudem wurde er mehrfach geschlagen und ein Mitglied der Gruppe, ein 27-Jähriger, nahm dem 19-Jährigen sein Fahrzeug ab. Nachdem die Gruppierung ihn nach mehreren Stunden freiließ, erstattete er am nächsten Tag Anzeige bei der Polizei.

Die Kripo Kaufbeuren übernahm in der Folge die Ermittlungen. Wie sich dabei herausstellte, handelt die Gruppierung um den Verkäufer herum schwunghaft mit Marihuana. Bei der Verhaftung eines Mitglieds dieser Gruppe, einem 26-Jährigen, Mitte Februar stellten die Beamten etwa 700 Gramm Marihuana sicher. Gegen den Mann bestand bereits ein Vollstreckungshaftbefehl wegen eines Betrugsverfahrens.

Unabhängig davon erwirkten die Ermittler für den 16-jährigen Käufer des Rauschgifts über die Staatsanwaltschaft Kempten einen Haftbefehl. Er sitzt seither in Untersuchungshaft.

Im weiteren Verlauf der Ermittlungen erließ das Amtsgericht Kempten auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kempten insgesamt zehn Beschlüsse zur Durchsuchung von Wohnungen sowie einem Gewerbeobjekt in Kaufbeuren und dem Landkreis Ostallgäu. Bei der Durchsuchungsaktion am 23.03.2023, an denen neben den Ermittlern der Kriminalpolizei Kaufbeuren auch noch Beamte der Polizeiinspektion Kaufbeuren, der Zentralen Einsatzdienste Kempten und der Kripo Kempten sowie Spezialeinsatzkräfte und Vertreter der Staatsanwaltschaft Kempten im Einsatz waren, fanden die Beamten geringere Mengen Rauschgift sowie Utensilien, die auf Betäubungsmittelhandel schließen lassen, Waffen in allen durchsuchten Wohnungen und Bargeld in hoher vierstelliger Höhe. Zudem vollstreckten die Einsatzkräfte drei Untersuchungshaftbefehle gegen führende Köpfe der Gruppierung im Alter von 22 und zweimal 27 Jahren. Im Rahmen der Ermittlungen vor Ort ergab sich der dringende Tatverdacht gegen einen weiteren 24-jährigen Mann, den die Ermittler daher vor Ort ebenfalls vorläufig festnahmen.

Insgesamt ermittelt die Kripo Kaufbeuren im Zusammenhang mit diesem Verfahren gegen acht Beschuldigte, die zur Gruppe des Verkäufers gehören, sowie gegen den 16-jährigen und den 19-jährigen Käufer des Rauschgifts.

Die vier Männer wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kempten noch am gleichen Tag dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Kempten vorgeführt, der bei allen die Untersuchungshaft anordnete. Alle vier Männer wurden in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten eingeliefert. (KPS Kaufbeuren)

Redaktioneller Hinweis: In der Einleitung stand ursprünglich ein falsches Datum, richtig ist der 23.03.2023. (Pressestelle/hs)

