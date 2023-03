NEUDROSSENFELD, LKR. KULMBACH. Am Mittwochabend setzten Unbekannte ein Holzlager in Neudrossenfeld in Brand. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt und sucht Zeugen.

Zeugen bemerkten am Mittwochabend, kurz vor 21 Uhr, den Brand eines Holzlagers im Garten eines Nachbarn und wählten den Notruf. Kräfte der umliegenden Feuerwehren eilten zum Brandort in der Straße „Itzgrund“ in Neudrossenfeld. Glücklicherweise brachten sie das Feuer rasch unter Kontrolle. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen legten unbekannte Täter absichtlich Feuer an dem Holzlager. Zeugen, die hierzu sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 bei der Kripo Bayreuth zu melden.