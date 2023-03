0568 - Zeugenaufruf nach Einbrüchen

Stadtbergen – Am 22.03.2023 im Zeitraum von 19.30 bis 20.45 Uhr brach ein unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in der Herrgottstraße (im Bereich der 20er-Hausnummern) ein. Der Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zugang zum Anwesen. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Es entstand ein Sach- und Beuteschaden, die genaue Höhe des verursachten Schadens und der Beute sind derzeit Bestandteil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter 0821/323-3810 entgegen.

0569 - Bedrohungslage löst Großeinsatz aus

Lauingen - Am 22.03.2023 gegen 20.00 Uhr wurde die PI Dillingen darüber informiert, dass ein Senior von einem Balkon eines Mehrfamilienhauses lautstark spielende Kinder beschimpfte, während diese auf dem vorgelagerten Parkplatz spielten. Dabei habe der Senior augenscheinlich auch eine Faustfeuerwaffe in der Hand gehalten und gedroht, damit zu schießen.

Daraufhin wurden zahlreiche Streifen zur Einsatzörtlichkeit entstand, sowie Beamte der Spezialkräfte aufgerufen. Nachdem der Senior erneut auf dem Balkon erschien, wurde versucht mit diesem Kontakt aufzunehmen. Dieser reagierte jedoch nicht auf Ansprache und ging wieder in seine Wohnung. Gegen 23.00 Uhr wurde die Wohnungstür schließlich durch Beamte der Spezialkräfte gewaltsam geöffnet und die Wohnung durchsucht. Der Senior konnte dabei widerstandslos festgenommen werden. Bei der Durchsuchung der Wohnung konnten keine Schusswaffen festgestellt werden, zudem stellte sich heraus, dass der über 80-jährige Senior auf Grund seines Alters stark schwerhörig war und dadurch die Anweisungen der Polizeibeamten nicht verstanden hatte. Er wurde vorsorglich zur weiteren Begutachtung in ein Krankenhaus gebracht.

Da ein Verstoß nach dem Waffengesetz nicht festgestellt werden konnte, wird derzeit gegen den Senior wegen der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhen von Straftaten ermittelt.

0570 - Verkehrsunfallflucht durch aufmerksamen Zeugen geklärt

Königsbrunn – Zivilcourage hat ein 39-Jähriger als unbeteiligter Zeuge eines Verkehrsunfalls am Mittwoch um 16.50 Uhr bewiesen. Eine 39-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die Augsburger Straße in östliche Fahrtrichtung und wollte die in die Wertachstraße nach rechts abbiegen. Dabei missachtete sie die durch einen Grünpfeil an der Ampel geregelte Vorfahrt einer 60-jährigen Pkw-Lenkerin, die aus der Gegenrichtung kommend nach links in die Wertachstraße abbiegen wollte. Nach dem Zusammenstoß führ die Unfallverursacherin einfach weiter, wurde aber von dem Zeugen verfolgt. Dieser informierte die Polizei und führte die Streife letztendlich zum Standort der flüchtigen Fahrerin in der Walchenseestraße. Sie erwartet ein Strafverfahren wegen Unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Der Sachschaden beläuft sich an beiden Fahrzeugen auf circa 4.000 EUR.