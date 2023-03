ROSENHEIM. Am 1. April diesen Jahres werden acht Beamte sowie eine Beamtin des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd zu Kommissaren bzw. zur Kommissarin befördert. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde wurden ihnen die Beförderungsurkunden ausgehändigt.

In den vergangenen zwei Jahren haben die Kollegen ihr Studium an der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern im Fachbereich Polizei absolviert. Nach erfolgreicher Abschlussprüfung werden sie nun mit Wirkung zum 1. April zu Kommissaren bzw. zur Kommissarin ernannt.

Zu diesem Anlass gratulierten neben Polizeipräsident Manfred Hauser auch Dr. Sebastian Rotter, Leiter der Abteilung Polizeiverwaltung, Monika Pregler, Leiterin des Sachgebiets Personal, Volker Klarner, Leiter der Polizeiinspektion Rosenheim und Ausbildungsleiter für die 3. Qualifikationsebene sowie der Personalratsvorsitzende Jan Pfeil den Absolventen und wünschten ihnen viel Erfolg in ihren neuen, verantwortungsvollen Funktionen.