486. Körperverletzungsdelikt – Sendling-Westpark

Am Sonntag, 19.03.2023, gegen 23:10 Uhr, befand sich eine 19-Jährige mit Wohnsitz in München in der Trambahn der Linie 18. An der Haltestelle „Stegener Weg“ verließ die 19-Jährige die Straßenbahn und ging zu Fuß die Westendstraße in Richtung Rosengarten weiter. Auf Höhe des dort befindlichen Parkplatzes näherte sich eine bislang unbekannte männliche Person der 19-Jährigen und schlug ihr mehrfach mit einem bislang unbekannten Gegenstand gegen den Kopf. Daraufhin ging die 19-Jährige zu Boden und wurde vom Täter mit den Füßen getreten. Durch die Hilfeschreie der 19-Jährigen wurde ein Passant auf den Angriff aufmerksam und kam der 19-Jährigen zu Hilfe. Daraufhin ließ der Täter von der 19-Jährigen ab und flüchtete.

Der Passant verständigte umgehend den Rettungsdienst sowie die Polizei und kümmerte sich um die verletzte 19-Jährige.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Münchner Polizei mit knapp 20 Streifen ergaben keine Hinweise auf den Täter.

Durch den Angriff erlitt die 19-Jährige mehrere Verletzungen. Die 19-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Während dieses Überfalls hatte der Täter noch das Mobiltelefon der 19-Jährigen mitgenommen.

Das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 30 Jahre alt, evtl. indisches Aussehen, Drei-Tage-Bart; längere schwarze Jacke, weiße FFP-2-Maske, helle Mütze

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Westendstraße insbesondere am Parkplatz Rosengarten (Sendling-Westpark) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

487. Größerer Polizeieinsatz – Freimann

Am Mittwoch, 22.03.2023, gegen 18:10 Uhr, erhielt die Münchner Polizei mehrere Mitteilungen, dass sich am U-Bahnhof Freimann am dortigen Bahnsteig eine Person befinden würde, welche eine Pistole in der Hand hält und mehrere Schüsse aus dieser Waffe in die Luft abgab. Daraufhin fuhren knapp 20 Streifen der Münchner Polizei an die Einsatzörtlichkeit.

Zwischenzeitlich meldeten weitere Passanten über den Polizeinotruf, dass die Waffe vom Tatverdächtigen immer wieder nachgeladen wird. Vor Ort konnten die ersten eintreffenden Streifen Schüsse wahrnehmen. Um eine Gefährdung für weitere Passanten auszuschließen, wurde der U-Bahnverkehr eingestellt.

Der Tatverdächtige (ein 39-Jähriger mit Wohnsitz in München) konnte von den Polizeibeamten am Bahnsteig überwältigt und festgenommen werden. Bei diesem Einsatz kam es zu keinerlei Verletzungen vom Tatverdächtigen oder anderen unbeteiligten Personen. Der 39-Jährige wirkte bei den durchgeführten polizeilichen Maßnahmen auf die Beamten psychisch auffällig. Er wurde durch die Polizei aufgrund seines gefährdenden Verhaltens in einem Krankenhaus mit psychiatrischer Betreuung untergebracht. Die Schreckschusswaffe wurde sichergestellt. Eine waffenrechtliche Erlaubnis für diese Waffe besaß der 39-Jährige nicht. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Zu einer Bedrohung von unbeteiligten Passanten ist es in diesem Zusammenhang nicht gekommen.

Die Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen bezüglich Verstößen nach dem Waffengesetz übernommen.

488. Verkehrsunfall zwischen Fahrrad und Pkw; eine Person verletzt – Laim

Am Mittwoch, 22.03.2023, gegen 21:30 Uhr, fuhr ein 57-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Seat Pkw die Perhamer Straße in Richtung Fürstenrieder Straße. An der Kreuzung zur Fürstenrieder Straße wollte er nach rechts abbiegen und weiter in Richtung Agnes-Bernauer-Straße fahren.

Zeitgleich befand sich eine 54-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Mountainbike im Einmündungsbereich der Fürstenrieder Straße.

Im Einmündungsbereich zur Fürstenrieder Straße kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Pkw stieß hierbei frontal gegen das Fahrrad, infolge dessen die 54-Jährige zu Sturz kam. Die 54-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge wurden leicht beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf knapp 1.000 Euro geschätzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zu keinerlei Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang, insbesondere der Fahrtrichtung der Radfahrerin, machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

489. Verkehrsunfall zwischen Trambahn und Fahrrad; eine Person schwer verletzt – Giesing

Am Mittwoch, 22.03.2023, gegen 14:50 Uhr, fuhr ein 75-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad auf der Kurzstraße in südöstliche Richtung und näherte sich der Kreuzung zur Grünwalder Straße.

Zeitgleich fuhr eine Trambahn der Linie 25 auf der Grünwalder Straße in südwestliche Richtung.

Der Radfahrer fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Trotz einer sofort eingeleiteten Vollbremsung durch die Trambahn kam es zu einem Zusammenstoß.

Dabei wurde der Radfahrer mit seinem Kopf gegen die die Frontscheibe der Trambahn geschleudert. Dabei erlitt er Kopfverletzungen. Er trug keinen Fahrradhelm bei dem Unfall. Danach wurde er vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Münchner Krankenhaus gebracht.

Während der Unfallaufnahme kam es lediglich zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen

Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehr als 1.000 Euro.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweis der Münchner Verkehrspolizei:

Durch das Tragen von Fahrradhelmen können Kopfverletzungen oft vermieden oder zumindest kann das Ausmaß der Verletzungen verringert werden. Obwohl das Tragen von Fahrradhelmen gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, empfiehlt die Münchner Polizei grundsätzlich allen Fahrradfahrenden entsprechende Helme zu tragen.

490. Verkehrsunfall mit Linienbus; eine Person schwer verletzt – Putzbrunn

Am Mittwoch, 22.03.2023, gegen 12:15 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem Pkw auf der Bürgermeister-Jakob-Straße in nord-westlicher Fahrtrichtung und beabsichtigte an der Einmündung zur Äußere Ottobrunner Straße nach links in diese abzubiegen.

Zur selben Zeit befuhr ein Linienbus die Äußere Ottobrunner Straße in nord-östliche Fahrtrichtung und beabsichtigte die o.g. Einmündung geradeaus zu überqueren.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand bog der unbekannte Fahrzeugführer an der Einmündung nach links ab. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste eine Gefahrenbremsung einleitet werden. Hierdurch stürzte eine 73-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München mit dem Rücken gegen eine Griffstange und verletzte sich schwer.

Sie wurde vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt in der Folge fort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Während der Unfallaufnahme kam es lediglich zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, insbesondere zum Kennzeichen des flüchtigen Pkw, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

491. Festnahme eines Tatverdächtigen nach exhibitionistischer Handlung – Altstadt

Am Mittwoch, 22.03.2023, gegen 13:30 Uhr, befuhr eine 39-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Nissan Pkw eine stark befahrene Straße in der Münchner Altstadt.

Als diese im zähfließenden Verkehr in das neben ihr in dieselbe Richtung fahrende Auto (Renault Pkw) blickte, bemerkte sie wie der Fahrer, welcher den Blickkontakt zu ihr suchte und sexuelle Handlungen an seinem Geschlechtsteil vollzog.

Die 39-Jährige machte eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife auf den Vorfall aufmerksam.

Die Polizeistreife konnte den Fahrer, einen 21-Jährigen mit Wohnsitz in München anhalten. Er wurde wegen der exhibitionistischen Handlung angezeigt. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen erfolgen durch das Kommissariat 15 (Sexualdelikte).