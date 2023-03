BAMBERG. Am Mittwochnachmittag versuchte ein junger Mann einer Dame die Handtasche zu entreißen. Anschließend flüchtete er. Die Kriminalpolizei Bamberg sucht Zeugen.

Mittwochnachmittag um kurz nach 17 Uhr beobachtete eine Zeugin einen jungen Mann, der in der Kloster-Langheim-Straße in Bamberg versuchte einer Dame gewaltsam die Handtasche zu entreißen. Dabei stürzte die Frau und brach sich den Arm. Anschließend flüchtete der Täter ohne Beute in Richtung Starkenfeldstraße. Die Zeugin verständigte die Polizei. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach dem Mann blieben ohne Ergebnis. Die Kripo Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Der Täter wird folgendermaßen beschrieben:

Männlich

Zirka 16 Jahre alt

Zirka 165 Zentimeter groß

Schwarzes, nackenlanges Haar

Dicke Statur

Trug dunkle Jeans, einen dunklen Kapuzenpullover und weiße, knöchelhohe Schuhe

Die Kripo Bamberg bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 zu melden.