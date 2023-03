KARLSTADT, LKR. MAIN-SPESSART. Nach umfangreichen Ermittlungen der Kripo Würzburg stellten Beamte bei einem 44-Jährigen eine größere Menge Amphetamin und andere Betäubungsmittel sicher. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde gegen den Tatverdächtigen inzwischen Untersuchungshaftbefehl erlassen.

Am Mittwoch durchsuchten Beamte der Kripo Würzburg und des Unterstützungskommandos der Bayerischen Bereitschaftspolizei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft die Wohnung eines 44-Jährigen. Insgesamt fielen den Beamten mehrere Kilogramm Amphetamin und Cannabis sowie mehrere hundert Ecstasy-Tabletten und weitere geringe Mengen an Betäubungsmitteln in die Hände. Etwa 2.500 Euro, die mutmaßlich aus Drogengeschäften stammen, wurden ebenfalls sichergestellt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde der 44-Jährige am Nachmittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ gegen den Tatverdächtigen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts des bewaffneten unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Nach der Eröffnung des Haftbefehls wurde der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.