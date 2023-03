0558 – Raub – Täter flüchtig

Hiltenfingen – Am heutigen Mittwochmittag (22.03.2023) ereignete sich auf der Verbindungsstraße zwischen Schwabmünchen und Hiltenfingen ein Raubdelikt. Der bislang unbekannte Täter flüchtete.

Ein 60-Jähriger befand sich gegen 10.30 Uhr auf einem Parkplatz südlich der Verbindungsstraße zwischen Schwabmünchen und Hiltenfingen. Hier bedrohte der unbekannte Täter den 60-jährigen Mann mit einer Waffe und forderte die Herausgabe von Geld. Der 60-Jährige händigte daraufhin seinen Geldbeutel aus. Anschließend flüchtete der unbekannte Täter auf einem Fahrrad in Richtung Schwabmünchen. Der 60-Jährige wurde bei der Tat nicht verletzt.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 180cm groß, 25-30 Jahre alt, schwarze Haare, trug eine weiße FFP2 Maske, olivegrün-brauner Anorak,

sprach deutsch mit ausländischem Akzent, fuhr ein hellbraunes vermutlich Damenrad.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0821/323-3810 zu melden.

0559 - Drogenaufgriff bei Fußgänger

Wemding - Am Dienstag (21.03.2023) gegen 18.10 Uhr war eine Streife der PI Donauwörth auf dem Polsinger Weg unterwegs. Als ein Fußgänger das uniformierte Polizeifahrzeug aus der Ferne erblickte, wurde dieser sichtbar nervös und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Nach einer kurzen Flucht konnten die Beamten den 21-jährigen Mann zu Fuß stellen.

Bei der folgenden Durchsuchung konnte diverses Rauschgift aufgefunden werden, welches dieser mit sich führte. Die Beamten stellten Chrystal Meth, Amphetamine, LSD, Marihuana, Tilidin-Tabletten sowie Konsumutensilien sicher. In der Wohnung des Mannes im Raum Wemding konnte wenig später weiteres Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden.

Der 21-Jährige wurde zur erkennungsdienstlichen Behandlung auf die Donauwörther Inspektion gebracht und wegen Verdachts auf Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt.

0560 - Schnelle Hilfe für Pkw-Fahrer

Oettingen - Am gestrigen Dienstag (21.03.2023) gegen 17 Uhr fiel einer Passantin am Zwinger ein Pkw-Fahrer auf, der verwirrt in seinem Fahrzeug saß. Da er nicht ansprechbar war, informierte die Frau den Rettungsdienst und die Polizei. Wie sich herausstellte, erlitt der Mann vermutlich während der Fahrt durch Oettingen einen Schlaganfall. Dabei touchierte er u.a. einen Randstein. Der 79-Jährige wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000,- € und musste abgeschleppt werden.

Da an dem Pkw des Mannes ein Streifschaden und Farbabrieb festgestellt wurde, wird davon ausgegangen, dass mindestens ein weiteres Fahrzeug während der Fahrt beschädigt wurde.

Der Fahrzeughalter des Fahrzeugs wird gebeten sich bei der Polizei Nördlingen unter der Telefonnummer 09081/2956-0 zu melden.

0561 - Drogenfahrt nach Verfolgung gestoppt

Horgau - Am Dienstag (21.03.2023) gegen 23.30 Uhr wollte eine uniformierte Streife der Polizei Zusmarshausen einen Mofa-Fahrer mit einem Mitfahrer ohne Helm an der Ortsverbindungsstraße vom Bahnhof-Horgau, in Richtung Horgauergreut, zu einer Kontrolle anhalten. Der Fahrer gab daraufhin Gas und versuchte mit 50 km/h über einen Feldweg zu flüchten. Die Streife konnte kurz darauf den Kradfahrer stoppen. Bei der anschließenden Kontrolle konnte beim 23-jährigen Lenker des Mofas ein abgelaufenes, altes Versicherungskennzeichen festgestellt werden. Zudem stand der 23-Jährige unter Drogeneinfluss.

Da der Fahrer über 25 km/h fuhr, wurde das Mofa zum Kleinkraftrad und damit fahrerlaubnispflichtig. Zudem hatten der 23-Jährige und sein 19-jähriger Mitfahrer Drogen in Form von Ecstasy im Gepäck. Beim 19-jährigen Mitfahrer ist noch zusätzlich ein anderes im Raum Krumbach entwendetes Versicherungskennzeichen aufgefunden worden.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 23-Jährigen.