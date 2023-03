475. Festnahme eines Tatverdächtigen nach exhibitionistischer Handlung – Altstadt

Am Dienstag, 21.03.2023, gegen 20:55 Uhr, verständigte eine 21-Jährige mit Wohnsitz in München den Notruf der Polizei 110. Gegen 20:50 Uhr hatte ein ihr unbekannter Mann am Sendlinger Tor mit ihr Blickkontakt gesucht und dabei sexuelle Handlungen an sich selbst vollzogen.

Es wurden umgehend mehrere Polizeistreifen an den vermeintlichen Tatort geschickt, welche aufgrund der Täterbeschreibung einen 39-Jährigen mit rumänischer Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland antreffen und vorläufig festnehmen konnten.

Der Tatverdächtige wurde erkennungsdienstliche behandelt und nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die weitere Sachbearbeitung erfolgt durch das Kommissariat 15 (Sexualdelikte).

476. Raubdelikt – Isarvorstadt

Am Dienstag, 21.03.2023, gegen 20:00 Uhr, verständigte eine 39-Jährige mit Wohnsitz in München, den Polizeinotruf 110, da sie von zwei unbekannten Tätern überfallen wurde.

Die 39-Jährige befand sich gegen 19:55 Uhr alleine in ihrem Geschäft in der Isarvorstadt. Sie war gerade im Keller, als zwei maskierte Täter ihren Laden betraten. Als sie wieder nach oben kommen wollte, stellte sie fest, dass sich die Kellertür nicht mehr öffnen ließ. Offensichtlich wurde diese durch einen der Täter zugehalten. Nachdem es ihr gelang, die Türe zu öffnen, stand einer der unbekannten Täter vor ihr. Dieser trat ihr unvermittelt mit dem Fuß mehrfach ins Gesicht und gegen den Körper. Sie wurde dadurch leicht im Gesicht verletzt und flüchtete wieder in den Keller. Dort verständigte mit ihrem Mobiltelefon die Polizei.

Die beiden unbekannten Täter flüchteten anschließend aus dem Geschäft in unbekannte Richtung.

Es wurden direkt knapp zehn Streifenwägen der Münchner Polizei, darunter auch Beamte der Polizeihundestaffel zum Tatort geschickt. Trotz aufwendiger Fahndungsmaßnahmen konnten die beiden unbekannten Täter nicht mehr aufgegriffen werden.

Der Kriminaldauerdienst übernahm die Erstaufnahme und eine umfangreiche Spurensicherung.

Die 39-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und dort ambulant behandelt.

Die Täter erbeuteten eine Geldkassette mit einem niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag und mehrere Gegenstände.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die beiden Täter wurden wie folgt beschrieben:

Beide maskiert, Jugendliche oder junge Erwachsene, einer der beiden hatte dunkle Augen; schwarzes T-Shirt mit Aufdruck, ca. 170 - 175 cm. Der andere Täter war hell gekleidet.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Thalkirchner Straße, Kapuzinerstraße, Zenettistraße und Tumblingerstraße (Isarvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/55172-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

477. Politisch motivierte Schmierereien – Fasanerie

Am Donnerstag, 16.03.2023, gegen 09:00 Uhr, teilte ein durch das Baureferat München beauftragter freischaffender Künstler der Polizei mit, dass das in Auftrag gegebene und von ihm gefertigte Wandbild in der Fußgängerunterführung an der Bushaltestelle „Lerchenauer See“ im Zeitraum zwischen Mittwoch, 01.03.2023 und Mittwoch, 15.03.23 wiederholt mit Symbolen mit Bezug zur NS-Zeit und polizeifeindlichen Abkürzungen übersprüht wurde.

Die Schmierereien wurden durch den Mitteiler selbst wieder übermalt. Der bislang entstandene Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Das Kommissariat 44 (Staatsschutzdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat hier Feststellungen gemacht, die Hinweise auf mögliche Täter oder zum Tatablauf geben können?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 44, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

478. Politisch motivierte Schmierereien – Taufkirchen

Am Sonntag, 19.03.2023, gegen 13:30 Uhr, teilte ein Mitarbeiter der Sicherheitswacht über den Polizeinotruf 110 eine Schmiererei an einem Stromverteilerkasten im Riegerweg in Taufkirchen mit.

Am besagten Stromverteilerkasten wurde ein Symbol mit Bezug zur NS-Zeit festgestellt. Die Schmiererei wurde abgedeckt und wird zeitnah entfernt werden.

Der entstandene Schaden wird auf mehr als 100 Euro geschätzt.

Das Kommissariat 44 hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat hier Feststellungen gemacht, die Hinweise auf mögliche Täter oder zum Tatablauf geben können?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 44, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

479. Raubüberfall auf Parkplatz – Am Hart

Am Dienstagabend, 21.03.2023, gegen 21:15 Uhr, wurde eine 66-Jährige mit Wohnsitz in München von drei maskierten Tätern überfallen.

Sie war gerade unterwegs zu ihrem Fahrzeug, das auf dem Parkplatz der dortigen Sportanlage abgestellt war. Plötzlich stellten sich ihr drei maskierte Täter in den Weg. Einer der Täter hatte einen länglichen metallischen Gegenstand in der Hand und forderte Bargeld. Nachdem der 66-Jährigen mit Gewalt gedroht wurde, händigte sie den Tätern ihr Mobiltelefon und einen dreistelligen Bargeldbetrag aus. Die Täter warfen das Mobiltelefon in ein Gebüsch und flüchteten im Anschluss mit dem erbeuteten Bargeld in unbekannte Richtung.

Die 66-Jährige holte ihr Mobiltelefon aus dem Gebüsch und flüchtete anschließend mit ihrem Fahrzeug zu einem nahen Angehörigen, welcher in direkter Nachbarschaft wohnt. Dieser verständigte direkt den Polizeinotruf 110.

Es wurden umgehend mehr als zehn Streifenwägen zum Einsatzort geschickt. Die drei Täter konnten jedoch trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen nicht aufgegriffen werden.

Die 66-Jährige wurde durch den Überfall nicht verletzt.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, 20-25 Jahre alt, ca. 165 - 170 cm groß, normale Statur; schwarze Sturmhaube über dem Kopf, dunkle Kleidung

Täter 2:

Männlich, 20-25 Jahre alt, ca. 180 - 185 cm groß, schlank; trug eine schwarze Sturmhaube, dunkel gekleidet

Zum dritten Täter liegt keine Beschreibung vor.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Sportanlage, der Neuherbergstraße, Hugo-Wolf-Straße, Frauenmantelanger, Hildegard-von-Bingen-Anger und Schneeheideanger (Am Hart) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21 (Raubdelikte), Tel. 089/55172-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

480. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw; drei Personen verletzt – Hadern

Am Dienstag, 21.03.2023, gegen 13:00 Uhr, fuhr ein 46-Jähriger mit Wohnsitz in Fürstenfeldbruck mit einem Ford Pkw auf der Waldfriedhofstraße in Richtung Hadern.

Zur gleichen Zeit fuhr eine 43-Jährige mit Wohnsitz in München mit zwei Familienangehörigen mit einem Hyundai Pkw die Würmtalstraße in Richtung Luise-Kiesselbach-Platz.

An der Kreuzung zur Fürstenrieder Straße wollte der 46-Jährige nach den ersten Ermittlungen nach links in die Fürstenrieder Straße in Richtung BAB 95 abbiegen. Im Kreuzungsbereich stieß er mit der 43-Jährigen, welche geradeaus fuhr, zusammen.

Aufgrund des Zusammenstoßes wurde die 43-Jährige und ihr 44-jähriger Beifahrer als auch der im Fahrzeug befindliche 11-jährige Mitfahrer leicht verletzt. Die 43-Jährige und der 11-Jährige wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Sie mussten vom Kreuzungsbereich abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Der Verkehr musste während der Unfallaufnahme abgeleitet werden. Es kam zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

481. Festnahme eines Tatverdächtigen nach sexueller Belästigung – Ottobrunn

Am Dienstag, 21.03.2023, gegen 12:25 Uhr, befand sich eine 16-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München am Rathausplatz. Unvermittelt trat ein 45-Jähriger, ebenfalls mit Wohnsitz im Landkreis München, an die 16-Jährige heran und fasste dieser mit der flachen Hand an das Gesäß, währenddessen er sexuelle Handlungen an sich vornahm.

Die 16-Jährige schaffte es den 45-Jährigen von sich wegzuschieben, woraufhin dieser die Flucht ergriff.

Der Vorfall konnte durch eine Zeugin beobachtet werden, welche den Polizeinotruf 110 alarmierte. Sofort fahndeten mehrere Streifen der Münchner Polizei nach dem Täter. Dieser konnte noch im Nahbereich angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung eingeleitet. Der 45-Jährige wurde nach Abschluss der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

482. Sachbeschädigung durch Schmierereien – Isarvorstadt

Ein bislang unbekannter Täter brachte am Freitag, 17.03.2023, zwischen 18:00 Uhr und Samstag, 18.03.2023, 04:15 Uhr, mittels schwarzem Sprühlack diverse Schriftzüge auf der Hausfassade und auf dem Fenster eines Metzgereibetriebes in Bereich der Thalkirchner Straße an. Die Schadenshöhe wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt. Die unverzügliche Entfernung der Schmierschriften wurde veranlasst.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalfachdezernat 4 (Staatsschutzdelikte) übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Thalkirchner Straße, Zenettistraße Ehrengutstraße und Dreimühlenstraße (Isarvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kriminalfachdezernat 4, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

483. Gedenkveranstaltung

Am 08. März 1943 begann die Verhaftung von Sinti und Roma aus München und Bayern und deren Internierung im Polizeipräsidium in der Ettstrasse für die am 13. März darauffolgende Deportation nach Auschwitz-Birkenau. In diesem Jahr jährt sich diese Reise der Ignoranz, Anfeindung und Missachtung zum 80. Mal.

In Kooperation mit der MADHOUSE GmbH (dem Münchner Beratungs- und Kulturzentrum für Sinti und Roma), sowie der Fachstelle für Demokratie lud das Polizeipräsidium München am Dienstag, 21.03.2023 zu einer geschlossenen Gedenkveranstaltung in den Festsaal des Alten Rathauses, Marienplatz 15.

Mit der Uraufführung des Historicals „Im Vorhof zur Hölle“ von Gaby dos Santos wurde das für die Deportierten und deren Nachkommen bis heute einschneidendes Erlebnis anhand von Bild- und Toneinblendungen eindrucksvoll nachgezeichnet.

Der Nationalsozialismus hat ein Ende gefunden, aber der Umgang mit den Menschen blieb fast unverändert – so eine Angehörige von KZ-Überlebenden. Sie war nur eine Stimme aus dem geladenen Gästekreis, die sich erhebt gegen tagtägliche Erfahrung mit Ausgrenzung.

Livemusik und vorgetragene Texte und Gedichte setzten weitere Zeichen gegen stereotype und rassistische Zuschreibungen. Polizeipräsident Thomas Hampel positionierte sich in seiner Begrüßungsrede mehr als deutlich gegen gesellschaftliche Missachtung der Sinti und Roma und ihre langen Traditionen.

Indem Herr Hampel den Veranstaltern seinen anerkennenden Dank für ihr unermüdliches Engagement aussprach, betonte er auch, wie wichtig es ist, die Erinnerung an die nationalsozialistische Verfolgung und den Völkermord an Sinti und Roma durch kulturelle Veranstaltung wie diese wach zu halten. An Geschichte zu erinnern und aus ihr zu lernen ist unser aller Verantwortung.

„Im Vorhof zur Hölle“ ist Teil 1 eines Langzeitprojekts zur Deportation und Ermordung der Sinti und Roma, Jenischen und Reisenden vor 80 Jahren, vom Frühjahr 1943 bis August 1944. Nach der Uraufführung ist Teil 2 für August 2024 geplant.