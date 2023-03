Vaterstetten, Baldham, Lkrs. Ebersberg, 22.03.2023

Am gestrigen Dienstag, 21.03.2023 wurde eine Seniorin aus der Gemeinde Vaterstetten Opfer eines Schockanrufs. Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt.

Die Frau bekam am Dienstagnachmittag einen Anruf von ihrer angeblichen Tochter, die unter Tränen mitteilte, einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Das Gespräch wurde in der Folge von einem Polizeibeamten der PI Poing übernommen und schließlich an einen vermeintlichen Staatsanwalt weitergeleitet. Dieser erklärte, um eine Haftstrafe der Tochter abzuwenden, wäre eine Kaution von 88 000 Euro fällig.

Die Seniorin gab daraufhin alles Bargeld, das sich im Haus befand, zusammen mit Schmuckstücken im Gesamtwert von 20 000 Euro in eine Tüte und übergab diese an einen unbekannten Tatverdächtigen, der sich mit dem Namen „Kowalski“ bei ihr vorstellte.

Täterbeschreibung:

Männlich

Ca. 50 Jahre

Ca. 157 cm groß

Runde Gesichtsform

West-/nordeuropäischer Typ

Mit bräunlicher Lederjacke und dunkler Hose bekleidet

Zeugenaufruf:

Die Kriminalpolizei Erding bittet Personen, die am 21.03.2023 zwischen 14.00 und 17.00 Uhr in der Nähe der Bushaltestelle Baldham, Bücherei/Gym. Süd verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 08122/968-0 zu melden.

Die Polizei rät:

Übergeben Sie niemals Geld oder Schmuck an Unbekannte!

Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehenden Personen

Die echte Polizei fordert niemals Vermögen von Ihnen, um Ermittlungen durchzuführen!

Gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit!

Der Anrufer macht Druck? Das ist Teil der Masche. Legen Sie einfach auf.