0541 – Autofahrer fährt Radfahrer an

Innenstadt – Am gestrigen Montagvormittag (20.03.2023) kam es zu einer folgenschweren Auseinandersetzung zwischen einem 55-jährigen Radfahrer und einem 29-jährigen Autofahrer in der Stadionstraße. Der Radfahrer wurde dabei schwer verletzt.

Gegen 08.00 Uhr befuhren Beide die Stadionstraße stadteinwärts. Nach einem Wendemanöver des Autofahrers, gerieten die beiden Verkehrsteilnehmer in Streit. Nach gegenseitigen Beleidigungen fuhr der Radfahrer auf dem Wertachdamm weiter. Der Autofahrer verfolgte daraufhin den Radfahrer mit seinem Auto und fuhr ihn schließlich an. Der Radfahrer stürzte hierauf und zog sich schwere Kopfverletzungen zu.

Gegen den Autofahrer wird nun u.a. wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Körperverletzung ermittelt.

0542 – Fahrzeuge beschädigt und sich unsittlich gezeigt

Oberhausen – Am Montag (20.03.2023), gegen 17:00 Uhr, trat ein 29-Jähriger am P+R Parkplatz in der Biberbachstraße gegen mehrere Außenspiegel dort geparkter Fahrzeuge. Ein Zeuge konnte dies beobachten und rief die Polizei.

Kurz darauf zeigte sich der 29-Jährige an einer nahegelegenen Tankstelle unsittlich gegenüber zwei weiblichen Personen, die sich dort aufhielten und lief im Anschluss zu Fuß auf der Straße weiter.

Beim Eintreffen der Streife ignorierte der Mann die Anweisungen der Polizeibeamten und verhielt sich sehr unkooperativ, so dass er fixiert und auf die Dienststelle gebracht wurde.

Da der Mann sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in ein Bezirkskrankenhaus gebracht.

Am P+R Parkplatz konnte nur noch ein beschädigtes Fahrzeug festgestellt werden, die weiteren wurden womöglich zwischenzeitlich durch die Besitzer entfernt.

Weitere Zeugen oder Geschädigte werden deshalb gebeten, sich unter der Tel. 0821/323 2510 zu melden.

0543 – Verkehrsunfall mit verletzter Person

Universitätsviertel – Am Montagnachmittag, gegen 16:00 Uhr, kam es auf der Rumplerstraße zu einem Verkehrsunfall, wobei eine 18-Jährige auf ihrem Kraftrad auf den Pkw eines 24-Jährigen auffuhr, der aufgrund stockenden Verkehrs stehengeblieben war. Dabei wurde die Frau von ihrem Kraftrad geschleudert und wurde dabei schwer verletzt. Sie wurde mit dem Rettungsdienst ins Universitätsklinikum Augsburg gebracht.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

0544 – Graffiti-Sprayer auf frischer Tat ertappt

Innenstadt – Am Dienstag (21.03.2023), gegen 00:20 Uhr, konnten zwei Personen durch eine zivile Streife dabei beobachtet werden, wie sie an der Ecke Forsterstraße/Wolfsgäßchen einen Stromkasten besprühten. Die beiden Personen konnten zunächst flüchten, wurden jedoch kurz darauf von einer Streife festgenommen.

Es handelte sich um zwei männliche Personen im Alter von 20 und 17 Jahren. Nach Beendigung aller Maßnahmen wurde der 20-Jährige vor Ort entlassen, der Minderjährige wurde an seine Eltern übergeben.

Die Beiden erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung durch Graffiti.