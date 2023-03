Unfall wegen Falschfahrer auf der A3 - zwei Personen leicht verletzt - Polizei sucht nach weiteren Gefährdeten

WEIBERSBRUNN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montagabend ist es aufgrund eines Falschfahrers auf der A3 zu einem Unfall mit zwei Leichtverletzten gekommen. Die Verkehrspolizei Aschaffenburg konnte den Mann kurze Zeit später stoppen. Die Unfallermittler bitten mögliche weitere gefährdete Verkehrsteilnehmer, sich zu melden.

Gegen 19:45 Uhr ist der 87-Jährige mit seiner Ehefrau als Beifahrerin in seinem Toyota an der Anschlussstelle Weibersbrunn in falsche Richtung auf die A3 aufgefahren. In der Folge war er statt in Richtung Frankfurt nun falsch in Richtung Würzburg unterwegs. Bereits ab diesem Zeitpunkt meldeten sich mehrere Verkehrsteilnehmer über den Notruf, um den Falschfahrer melden.

Kurz vor Rohrbrunn musste ein 49-jähriger BMW-Fahrer dem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen und ist dabei mit einem KIA kollidiert, an dessen Steuer eine 24-Jährige saß. Beide Insassen verletzten sich bei dem Zusammenstoß leicht. Sie mussten vom Rettungsdienst behandelt werden. Ihre Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Insgesamt ist ein Sachschaden in Höhe mehrerer zehntausend Euro entstanden.

Der Toyota des 87-Jährigen blieb unbeschädigt Der Fahrer konnte wenig später von einer heraneilenden Streife der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach angehalten und die weitere Gefahr damit gebannt werden. Die Insassen des Toyota waren unverletzt.

Zur Unfallaufnahme und Räumung der Unfallstelle war die Autobahn für rund zwei Stunden voll gesperrt.

Gegen den 87-Jährigen wird nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Die Beamten stellten den Führerschein des Mannes sicher. Die Untersuchungen zur Ursache für die Fahrt in die falsche Richtung dauern unterdessen an.

Die Verkehrspolizei bittet Zeugen und möglicherweise weitere Gefährdete, sich bei der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach unter Tel. 06021/857-2530 zu melden.

Fensterscheiben eingeworfen - Wer kann Hinweise geben?

HEIGENBRÜCKEN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Sonntag haben bislang Unbekannte die Fensterscheiben am alten Bahnhofsgebäude eingeworfen. Die Polizei geht Hinweisen nach und bittet mögliche Zeugen, sich zu melden.

Dem Sachstand nach kam es zwischen 12:00 Uhr und 14:00 Uhr zu der Sachbeschädigung. Die Polizei Aschaffenburg ermittelt und sucht nach den Verantwortlichen. Aktuell gehen die Ermittler Hinweisen nach, die ein Zeuge mitgeteilt hatte. Demnach wurden zwei männliche und eine weibliche Person im relevanten Zeitraum an der Örtlichkeit gesehen. Offenbar hatte es sich um Jugendliche gehandelt.

Die Beamten hoffen in der Sache nun auf weitere Hinweise aus der Bevölkerung unter Tel. 06021/857-2230.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Alzenau

ALZENAU, OT MICHELBACH LKR. ASCHAFFENBURG. Seit Sonntagabend, 18:50 Uhr, ist ein grauer Seat Leon in den Michelbacher Weinbergen verschwunden. Eine Absuche ist ergebnislos verlaufen. Die Polizei schließt einen Diebstahl nicht mehr aus. Das Kennzeichen des Fahrzeugs lautet AB-WM902. Das Fahrzeug stand zuletzt im Bereich des Apostelgartens.

KARLSTEIN A. MAIN, OT GROSSWELZHEIM. In der Alzenauer Straße wurde zwischen Samstag, 00:00 Uhr, und Sonntag, 11:00 Uhr, das Versicherungskennzeichen eines dort abgestellten Rollers gestohlen. Das Kleinkraftrad der Marke Peugeot war in einer Hofeinfahrt geparkt. Die schwarze Kennzeichenkombination lautet 340GKZ.

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Bereits am Samstag, zwischen 11:15 Uhr und 11:45 Uhr, wurde ein schwarzer 1er BMW auf dem REWE-Parkplatz in der Emmy-Noether-Straße beschädigt. Mutmaßlich ist der Schaden auf der rechten Fahrzeugseite von einem rangierenden Fahrzeug verursacht worden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

KLEINWALLSTADT, LKR. MILTENBERG. Am Montag kam es zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Zaun in der Kleingartenanlage in der Wiesenstraße beschädigt worden ist. Zu dem Unfall muss es zwischen 16:30 Uhr und 19:30 Uhr gekommen sein.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

MILTENBERG. Am Samstag wurden zwischen 08:00 Uhr und 17:00 Uhr aus einer unverschlossenen Garage in der Mainstraße mehrere Gegenstände entwendet. Darunter befanden sich neben Kabeltrommeln eine Flex sowie zwei nicht näher beschriebene Fahrräder.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.