HILPOLTSTEIN. (367) Wie mit Meldung 1500 berichtet, wird die 39-jährige Alexandra R. aus dem Nürnberger Stadtteil Katzwang seit dem 09.12.2022 vermisst. Am heutigen Dienstagnachmittag (21.03.2023) findet eine Absuche des Main-Donau-Kanals mittels eines Polizeihubschraubers statt.



In den vergangenen Wochen suchten Taucher – in Fortführung des großangelegten Tauchereinsatzes im Dezember 2022 in Katzwang – Teilstücke des Main-Donau-Kanals in südlicher Richtung ab. Hier betauchten die Beamten punktuell markante Stellen, wie beispielsweise Brückenbereiche oder Stellen mit steil abfallendem Ufer. Diese Maßnahmen verliefen ohne Ergebnis.

Im Zeitraum von 11.03.2023 bis 31.03.2023 wurde bzw. wird nun der Schiffsverkehr auf dem Main-Donau-Kanal auf Grund von Revisionsarbeiten eingestellt. Betroffen ist das Teilstück zwischen den Schleusen Hilpoltstein und Bachhausen. Durch die Sperrung klart das Kanalwasser im Laufe der Zeit auf, was eine Begutachtung des Kanalgrundes aus der Luft möglich macht.

Im Vorfeld des heutigen Hubschraubereinsatzes wurden am Vormittag im Bereich der abzusuchenden Fläche Drohnen des Polizeipräsidiums Mittelfranken eingesetzt.

Sollte bei der Absuche mittels des Polizeihubschraubers bzw. bei der Auswertung der Drohnenaufnahmen Verdächtiges wahrgenommen werden, so kommen final Taucher der technischen Einsatzeinheit der Bereitschaftspolizei zum Einsatz. Die heutige Absuche bildet den Abschluss der Suchmaßnahmen nach der Vermissten Alexandra R. im Gewässer des Main-Donau-Kanals.



Erstellt durch: Janine Mendel / bl