REGENSBURG. Ein bislang unbekannter Täter gelangte über einen Vorwand in die Wohnung einer über 80-jährigen Frau und entwendete ihren Geldbeutel mit Bargeld. Die Kriminalpolizei Regensburg sucht Zeugen.

Am Montagvormittag, den 20. März 2023, klingelte ein bislang unbekannter Mann bei einer über 80-Jährigen. Die Seniorin wohnt im Stadtteil Kumpfmühl in Regensburg. Der Mann war in Begleitung einer Jugendlichen, die sich als seine Tochter ausgab. Unter einem Vorwand gelangte er in die Wohnung der älteren Dame, entwendete aus ihrem Geldbeutel Bargeld im niedrigen, dreistelligen Bereich und verließ im Anschluss die Wohnung.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

ca. 40 Jahre alt

1,80 m groß

südländisches Aussehen

schlanke Statur

Das jugendliche Mädchen wird wie folgt beschrieben:

ca. 15 Jahre alt

mittelblondes Haar

Zur Fallklärung bittet die Kriminalpolizei Regensburg dringend um Zeugenhinweise. Hinweise werden hier über die Telefonnummer 0941/506-2888 oder über jede andere Polizeidienststelle entgegengenommen.

Das Polizeipräsidium Oberpfalz warnt zudem eindringlich vor derartigen, betrügerischen Handlungen: