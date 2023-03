Bereich Dachau, Bereich Fürstenfeldbruck 21.03.2023

In den vergangenen Tagen ereignete sich eine Vielzahl von sogenannten Schockanrufen und WhatsApp Betrugsfällen im Einzugsgebiet der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck. Eine Frau aus Dachau übergab einem unbekannten Tatverdächtigen Bargeld in Höhe von 40 000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt und warnt.

Die 65-Jährige erhielt am gestrigen Montag, 20.03.2023 einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten, der vorgab, dass sich in der Nähe ihrer Wohnadresse mehrere Einbrüche ereignet hätten. Eine Person wäre in diesem Zusammenhang festgenommen worden. Der Tatverdächtige hätte einen Zettel mit persönlichen Angaben der Dachauerin bei sich gehabt. Weiter wäre ein Mitarbeiter der Hausbank der 65-Jährigen involviert, der ihre Kundendaten an die Einbrecherbande weitergegeben hätte.

Die Geschädigte könne ihr sich auf dem Bankkonto befindliches Geld nur dadurch vor Veruntreuung schützen, indem sie es schnellstens abhebt und es in einer kontaktlosen Übergabe an die Polizei übergibt. Nachdem die Frau stundenlang am Telefon gehalten wurde, ließ sie sich schließlich darauf ein und hob 40 000 Euro von ihrem Konto ab.

Sie legte das Geld in einen Stoffbeutel und deponierte es vor ihrer Wohnungstür. Der oder die Tatverdächtige konnte die Tasche einige Zeit später unbemerkt abholen.

Zeugenaufruf:

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck bittet Personen, die am 20.03.2023 in der Zeit zwischen 13.00 und 19.30 Uhr in Dachau im Bereich der Schleißheimer Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Tel. 08141/612-0 zu melden.

Die Polizei rät:

Übergeben Sie niemals Geld oder Schmuck an Unbekannte!

Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehenden Personen

Die echte Polizei fordert niemals Vermögen von Ihnen, um Ermittlungen durchzuführen!

Gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit!

Der Anrufer macht Druck? Das ist Teil der Masche. Legen Sie einfach auf.