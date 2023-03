WÜRZBURG, ZELLERAU. Ein bislang Unbekannter brach in die Büroräume eines Sonnenstudios ein und konnte mit drei Geldkassetten entkommen. Die Kripo Würzburg hat die Ermittlungen übernommen.

In der Zeit von Sonntag, 16:30 Uhr, bis Montag, 10:00 Uhr, brach der Unbekannte durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Büro in der Frankfurter Straße ein. Der Dieb nahm drei Geldkassetten an sich und konnte unerkannt entkommen. In der Mainaustraße konnten die drei aufgebrochenen und entleerten Geldkassetten aufgefunden werden. Der Beuteschaden beläuft sich auf etwa 600 Euro. Am beschädigten Fenster entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.

Die Kriminalpolizei Würzburg bittet Zeugen, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.