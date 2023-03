LICHTENFELS. Am Freitag, 10. März, fanden Spaziergänger die 50-jährige Mitarbeiterin leblos in einem Blumengeschäft vor. Wie berichtet, wurde die Frau Opfer eines Gewaltverbrechens. Die Kriminalpolizei Coburg wendet sich mit einem weiteren Zeugenaufruf an die Bevölkerung.

Die Mitglieder der Soko „Blume“ suchen nach den Insassen eines Autos, das an besagtem Freitagabend, gegen 18.45 Uhr, an der Ecke Bamberger Straße / Am Stadtgraben geparkt war.

Das Fahrzeug wird wie folgt beschrieben:

Dunkelgrauer BMW

1er Modell

Bamberger Kennzeichen mit einem Buchstaben und drei Ziffern

Blau-rotes BMW M-Power Abzeichen am Kühlergrill

Die Polizei bittet die Insassen, sich zu melden, da sie möglicherweise sachdienliche Angaben zur Tat machen können.

Für weitere Hinweise wird das Hinweistelefon der Polizei unter der Telefonnummer 0921/506-1414 rund um die Uhr betreut. Zudem bittet die Polizei, sachdienliche Hinweise sowie Bild- oder Videomaterial, das möglicherweise zur Aufklärung der Tat dienen könnte, an folgende E-Mail-Adresse zu senden: soko-blume@polizei.bayern.de (Groß- oder Kleinschreibung sind unerheblich).