TIRSCHENREUTH. LKR. TIRSCHENREUTH. TÄNNESBERG. ESCHENBACH. LKR. NEUSTADT AN DER WALDNAAB. Es wurden drei weitere Fälle zur GPS-Diebstahlsserie von John Deere Fahrzeugen angezeigt.

Die Kriminalpolizei Amberg ermittelt erneut in einem Fall des schweren Diebstahls aus einer landwirtschaftlichen Halle. Im Zeitraum von Samstag, 11.03.2023, bis Sonntag, 12.03.2023 kletterte in Schwarzenfeld im Ortsteil Sonnenried ein bislang unbekannter Täter über einen Maschendrahtzaun auf ein landwirtschaftliches Anwesen. In der unverschlossenen Werkstatt stand ein versperrter Traktor. Er entwendete daraus das verbaute GPS-Gerät mit Empfänger. Außerdem hat der Täter noch Werkzeug, das ebenfalls dort gelagert war, gestohlen. Der Beuteschaden wird derzeit auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Die Kriminalpolizei Amberg führt in diesem Fall die Ermittlungen. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 09621/890-0 entgegengenommen.

Der zweite und dritte Fall ereigneten sich im Zeitraum von Freitag, 17.03.2023, bis Samstag, 18.03.2023. In Tännesberg stand der angegangene Traktor freizugänglich am Hof des landwirtschaftlichen Anwesens. Der bislang unbekannte Täter entwendete den GPS-Empfänger, der am Dach des Traktors montiert war. Beim angezeigten Fall in Eschenbach entwendete der bislang unbekannte Täter ebenfalls den am Dach des Traktors angebrachten GPS-Empfänger. Die Scheune, in dem der Traktor stand, war unversperrt. Der Beuteschaden wird in beiden Fällen auf einen niedrigeren, vierstelligen Betrag beziffert.

Die Kriminalpolizei Weiden i. d. OPf. hat die Sachbearbeitung für beide Fälle übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0961/401-2222.

Die Polizei prüft mögliche Zusammenhänge mit den zurückliegenden Fällen.

Das Polizeipräsidium Oberpfalz warnt zudem eindringlich vor dieser Diebstahlsserie und gibt folgende Tipps: