TIRSCHENREUTH. LKR. TIRSCHENREUTH. Im Zeitraum von Donnerstag, 09.03.2023, bis Mittwoch, 15.03.2023, entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Wohnmobil. Die Kriminalpolizei Weiden i. d. OPf. sucht Zeugen der Tat.

Ein bislang unbekannter Täter entwendete im oben genannten Zeitraum ein Wohnmobil des Herstellers Capron in Lodermühl in Tirschenreuth. Das Fahrzeug war versperrt und stand auf einem Abstellplatz, der der Eigentümerin gehörte. Das Fahrzeug wurde auf bislang unbekannte Weise entwendet. Der Beuteschaden wird auf einen hohen fünfstelligen Betrag geschätzt. Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren am Wohnmobil Tirschenreuther Kennzeichen angebracht.

Das zuständige Fachkommissariat der Weidner Kriminalpolizei hat bereits die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche im Zusammenhang mit dem Diebstahl verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0961/401-2222 in Verbindung zu setzen.