Am Abend des Freitages, 17.03.2023, traf sich eine größere Gruppe Jugendlicher an der Lindenschanze (Sina-Kinkelin-Platz) in Lindau, um gemeinsam zu feiern. Hier trafen auch ein 16-jähriger Jugendlicher und ein 20-jähriger junger Mann aufeinander. Zwischen beiden hatte es in den vergangenen Tagen mehrfach Streit gegeben. Nach einer Beleidigung durch den 20-Jährigen gegenüber dem 16-Jährigen kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Kontrahenten. Diese wurde zunächst mit Fäusten ausgetragen. Im weiteren Verlauf hatte der 20-Jährige plötzlich ein Messer in der Hand. Als beide zu Boden gegangen waren, versuchte der 20-Jährige in Richtung des Halses und des Kopfes des 16-Jährigen zu stechen. Hierbei erlitt der 16-Jährige Schnittverletzungen am Hals und Gesicht. Nur durch das Eingreifen anderer Jugendlicher konnte verhindert werden, dass der Täter weiterhin mit dem Messer auf den Geschädigten einwirkte.

Der 16-Jährige zeigte die Tat am Mittag des Folgetages bei der Polizei in Lindau an. Durch die Staatsanwaltschaft Kempten wurde die Tat als versuchter Totschlag gewertet und es erging ein Haftbefehl gegen den 20-Jährigen. Noch am selben Abend konnte dieser festgenommen werden. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (KPS Lindau)