PEIßENBERG, Lkr. WEILHEIM-SCHONGAU. In der Nacht von Freitag, 17. März 2023, auf Samstag, 18. März 2023, wurde in eine Bäckerei in Peißenberg eingebrochen und Bargeld sowie Getränke entwendet. Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte kurz nach der Tat ein dringend tatverdächtiger Mann festgenommen werden. Die Kriminalpolizei Weilheim übernahm umgehend die Ermittlungen.

Ein Zeuge hatte am Samstag kurz nach Mitternacht verdächtige Klopfgeräusche von einem Kinderspielplatz in Peißenberg vernommen und die Polizei verständigt. Bei Eintreffen der ersten Streifenbesatzung gab der Zeuge an, eine dunkel gekleidete Person wäre vor kurzem vom Spielplatz weggegangen. Auf dem Spielplatz konnte eine aufgebrochene Geldkassette festgestellt werden.

Eine weitere Streife konnte wenig später in der Nähe des Spielplatzes eine dunkel gekleidete Person antreffen. Bei der Kontrolle des Mannes, einem 24-jährigen Einheimischen, wurden ein Messer, Bargeld in verschiedener Stückelung sowie mehrere Getränkedosen aufgefunden. Bei der Absuche der Umgebung stießen die Einsatzkräfte schließlich auf eine Bäckerei in der Sonnenstraße, bei der die Eingangstüre aufgehebelt worden war. Der Verkaufsraum zeigte erhebliche Verwüstungen auf.

Auf Grund des dringenden Tatverdachts, in die Bäckerei eingebrochen und von dort Bargeld und Getränke entwendet zu haben, wurde der Mann vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen übernahm vor Ort zunächst der Kriminaldauerdienst (KDD) der Kripo Weilheim. Inzwischen führen Ermittler des zuständigen Fachkommissariats K2 diese fort.

Auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft wurde Haftbefehl gegen den 24-Jährigen beantragt. Der Mann wurde noch am Wochenende einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Daraufhin wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.