Mit einer Haftstrafe von 10 Jahren und 6 Monaten für den Bandenchef Alex K. vor dem Landgericht Ansbach endete im März 2023 die mehr als fünfjährige Ermittlungsarbeit der „EG Speer“ beim Bayerischen Landeskriminalamt.

München – Der Frau fielen die vier Pakete sofort auf, denn es roch nach merkwürdigen Kräutern. Die Mitarbeiterin des Paketshops in Reichshof in Nordrhein-Westfalen sprach den Abholer darauf an. Als sie mit der Polizei drohte, flüchtete der Mann. In Wuppertal fiel zeitgleich ein weiteres kleineres Paket auf. Die aufmerksamen Mitarbeiter hatten ein gutes Gespür bewiesen: In den Paketen fand die Polizei insgesamt 87 Kilogramm „Neue psychoaktive Stoffe“ (NpS). Diese Menge der synthetisch hergestellten Drogen hat einen Straßenverkaufswert von rund 700.000 Euro.

Das war im März 2017. Damals fiel der Polizei gleich noch eine Gemeinsamkeit der beiden Paketchargen auf: Ein Absender aus dem mittelfränkischen Kreis Ansbach. Die Kriminalpolizeiinspektion und die Staatsanwaltschaft Ansbach übernahmen deshalb die Ermittlungen. Schnell wurde den ermittelnden Beamten die Tragweite bewusst – das Bayerische Landeskriminalamt stieg in das Verfahren ein. Zusammen bildeten sie die Ermittlungsgruppe (EG) „Speer“. Und gemeinsam kamen sie dem Absender auf die Spur: Einem 32-jährigen Wahl-Münchener. Er stellte NpS in verschiedenen, extra angemieteten Privatwohnungen her. Der Mann führte in München ein Luxusleben und gab an, im Monat über 60.000 Euro mit der Produktion von NpS zu verdienen. Demnach hatte er von März 2017 bis zu seiner Festnahme im März 2018 mehr als eine Million Euro umgesetzt.

Ermittler aus Ansbach und München hatten den Produzenten lange vor seiner Festnahme überwacht und so ein ganzes Netzwerk aufdecken können. Das Netzwerk betrieb mehr als 30 Online-Shops. Über diese wurden die verbotenen psychoaktiven Substanzen, getarnt als legale „Kräutermischungen“, vertrieben. Auf diese Weise wurden im Zeitraum, in der die Gruppe aktiv war, über 1,2 Tonnen NpS in einem Wert von mehr als zehn Millionen Euro umgesetzt.

40 Menschen sind allein in Bayern im Jahr 2016 an den Folgen von NpS gestorben. 2017 waren es 37 – was steht hinter dem Begriff „Neue psychoaktive Stoffe“ (NpS) und warum sind sie so gefährlich?

Neue psychoaktive Stoffe (NpS) – das sind neue chemisch hergestellte, berauschende Wirkstoffe, die den Rauschgiftmarkt in den letzten Jahren regelrecht überflutet haben. Für sie gibt es international noch keine einheitlichen Gesetze. So kann ein Wirkstoff in Deutschland verboten sein, jedoch in Spanien noch nicht – oder umgekehrt.

NpS werden in bunten, freundlichen Packungen über Staatsgrenzen hinweg im Internet verkauft und erwecken den Anschein, harmlos und legal zu sein. Doch kein Konsument kennt die Inhaltsstoffe und die verwendeten Dosierungen. Er weiß vorher nicht, wie die Drogen wirken werden. Es gibt noch keine Langzeitstudien zu den synthetischen Cannabinoiden, wie sie auch in diesem Fall produziert und verkauft wurden. Diese künstlich hergestellte Droge ist wesentlich stärker als herkömmliches Cannabis. In zu hoher Dosierung sind Todesfälle keine Seltenheit. Nebenwirkungen wie Herz-Kreislauf-Probleme, Kreislaufkollaps, Bewusstlosigkeit, Psychosen und Panikattacken sind möglich.

Im März 2018 gelang den Ermittlern ein erster Teilerfolg, der sich auf den Verlauf des gesamten Verfahrens auswirken sollte. Der NpS-Produzent der Gruppierung, der damals 32-jährige deutsche Staatsangehörige, Christoph S., konnte in München festgenommen werden. Durch die weiteren akribischen Ermittlungen erhielten Polizei und Staatsanwaltschaft tiefe Einblicke in die Struktur und Arbeitsweise der Gruppierung. Die Ermittlungen richteten sich schließlich gegen insgesamt 52 Personen. Dabei ging die Bande arbeitsteilig vor und setzte sich u.a. aus Produzenten, Kundensupportern, EDV-Administratoren, Geldkurieren und Umverpackern zusammen. Die Bande unterhielt auch eigene Finanzagenten. Diese kamen ins Spiel, um die Einnahmen auf verschiedenen Konten zu verbuchen und auf diese Art zu waschen. So konnten die Ermittler beispielsweise auf einem einzigen Konto im Zeitraum von wenigen Monaten über 10.000 Kontobewegungen feststellen.

Im Ergebnis resultierten daraus bundesweite Durchsuchungs- und Festnahmeaktionen. So gelang es – zunächst bis auf den Bandenchef und dessen „rechte Hand“, alle Bandenmitglieder zu identifizieren und festzunehmen. Zwischenzeitlich wurden allesamt vom Landgericht Ansbach zu mehrjährigen Haftstrafen rechtskräftig verurteilt. Im Einzelnen sind dies:

Produzent : 8 Jahre und 6 Monate

: 8 Jahre und 6 Monate EDV-Administrator : 4 Jahre

: 4 Jahre EDV-Kundensupport : 3 Jahre und 3 Monate

: 3 Jahre und 3 Monate Kundensupport : 4 Jahre und 6 Monate

: 4 Jahre und 6 Monate Umverpacker : 6 Jahre und 3 Monate

: 6 Jahre und 3 Monate Geldkurier: 3 Jahre und 6 Monate

Insgesamt konnten die Beamten eine dreistellige Kilogrammzahl an illegalen Substanzen sicherstellen.

Die Ermittlungsgruppe Speer gab sich aber mit diesem Teilergebnis nicht zufrieden, sondern intensivierte ihre Anstrengungen und richtete den Fokus auf die beiden noch flüchtigen Haupttäter, Alexander W. und Alex K. Diese konnten letztlich in Thailand lokalisiert, festgenommen und im Oktober 2021 bzw. Januar 2022 nach Deutschland ausgeliefert werden, wo Ihnen im Oktober 2022 bzw. Februar 2023 vor dem Landgericht Ansbach der Prozess gemacht wurde.

Bereits zu Beginn der Verhandlung räumten die beiden Angeklagten den Vorwurf vollumfänglich ein.

Der Angeklagte Alex K. wurde im Februar 2023 zu 10 Jahren und 6 Monaten Freiheitsstrafe, sein Gehilfe Alexander W. zu 5 Jahren und 9 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt.

Mit dem Urteil zum Bandenchef Alex K. kann nun nach mehr als fünfjähriger Ermittlungsarbeit ein Schlussstrich zu einem in der Bundesrepublik einzigartigen und für weitere Verfahren richtungsweisenden Ermittlungsverfahren gezogen werden.