MÜNCHBERG, LKR. HOF. In der Nacht auf Donnerstag brachen Unbekannte in die Baustelle am Münchberger Klinikum ein und stahlen Werkzeug. Die Kriminalpolizei Hof ermittelt.

Am Donnerstagmorgen bemerkten Mitarbeiter das Fehlen von Werkzeugen und Maschinen auf der Baustelle am Klinikum in Münchberg. Die Diebe hatten sich im Zeitraum von Mittwoch, 18 Uhr, bis Donnerstag, 6.30 Uhr, gewaltsam Zugang zur Baustelle verschafft. Im Anschluss flüchteten sie mit ihrer Beute im Gesamtwert eines niedrigen fünfstelligen Eurobetrages. Außerdem richteten sie einen Sachschaden von etwa 1.500 Euro an.

Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 mit der Kripo Hof in Verbindung zu setzen.