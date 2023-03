BAMBERG. Am Sonntagmorgen nahm sich ein junger Mann mehrere Getränke aus einem Regal in einer Tankstelle in Bamberg. Anschließend forderte er erfolgreich Geld von der Kassiererin und flüchtete mit seiner Beute. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen.

Sonntagmorgen um 7 Uhr betrat der 19-Jährige eine Tankstelle in der Memmelsdorfer Straße in Bamberg. Zuerst ging er an das Getränke-Regal und nahm sich mehrere Dosen eines Mischgetränkes. Statt an der Kasse zu bezahlen, drohte er der Mitarbeiterin und forderte Geld. Diese händigte ihm eine niedrige dreistellige Summe aus, bevor der Mann mit dem Geld und den Getränke-Dosen flüchtete. Noch während der Fahndung stellte sich der Tatverdächtige selbst bei der Polizei. Die eingesetzten Kräfte fanden bei der Durchsuchung des Mannes sowohl das Bargeld, als auch die Getränke. Der 19-Jährige muss sich nun wegen Diebstahls und Erpressung strafrechtlich verantworten.