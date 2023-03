0533 - Amtsanmaßung durch Heranwachsenden im Schmutterpark (bereits regional berichtet)

Neusäß - Am Freitag (17.03.2023) gegen 20.30 Uhr wurden 3 Jugendliche im Schmutterpark von einem unbekannten etwa 20-Jährigen zu einer Personenkontrolle genötigt. Der Unbekannte, der sich als Kriminalbeamter ausgab, durchsuchte die Jungen aus dem Grund, dass er nach Diebesgut schauen würde, da in einem benachbarten Altenheim eingebrochen worden sei.

Nach der Durchsuchung entfernte er sich in unbekannte Richtung, eine Fahndung durch mehrere Polizeistreifen blieb ergebnislos. Der etwa 1.70 m große, kräftige Mann soll eine Taschenlampe sowie Handfesseln mitgeführt und ein Holster am Oberschenkel getragen haben.

Die Polizei Gersthofen bittet um Hinweise unter Tel: 0821/323-1810.

0534 - Nach Schockanruf beträchtliche Vermögenswerte erbeutet (bereits regional berichtet)

Königsbrunn - Im ganzen Stadtgebiet kam es am 17.03.2023 vermehrt zu Anrufen durch angebliche Polizeibeamte in betrügerischer Absicht. Eine 86-jährige Königsbrunnerin erwischte es dabei besonders hart. Die angebliche Polizeibeamtin gab am Telefon vor, dass der Sohn der Seniorin einen Verkehrsunfall verursacht hätte, in dessen Folge ein weiterer Verkehrsteilnehmer verstorben sei. Der Sohn müsse nun angeblich im Polizeigewahrsam bleiben, sollte die Geschädigte nicht 35.000 Euro als Kaution hinterlegen. Um ihrem Sohn zu helfen, händigte die Geschädigte einem weiteren angeblichen Polizeibeamten in ziviler Kleidung Bargeld, Schmuck und weitere Wertgegenstände im Gesamtwert von ca. 15.000 Euro aus. Die Übergabe erfolgte persönlich an der Haustür der Seniorin.

Die Polizeiinspektion Bobingen möchte nochmals dringend auf diese besonders perfide Betrugsmasche hinweisen. Bitte vergewissern Sie sich stets bei Ihren Angehörigen, der für Sie zuständigen Polizeidienststelle oder der 110, wenn Sie einen verdächtigen Anruf erhalten.

0535 - Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer (bereits regional berichtet)

Aichach-Blumenthal - Am Samstag (18.03.2023) gegen 19:00 Uhr ereignete sich auf der Staatsstraße 2338 ein Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer. Bei der Unfallaufnahme stellte sich folgender Unfallhergang heraus. Der 19-jährige Kradfahrer aus dem Landkreis Dachau war mit seinem Motorrad und zwei Freunden, welche hinter ihm mit ihren Motorrädern fuhren, auf der Staatsstraße 2338 von Klingen in Richtung Sielenbach unterwegs. Laut Zeugenangaben kam der 19-Jährige kurz vor der Abzweigung Richtung Blumenthal zu weit nach rechts ins Parkett, geriet ins Schleudern, verlor dann die Kontrolle über sein Krad und stieß gegen eine Leitplanke. Der Motorradfahrer zog sich bei dem Verkehrsunfall einen Oberschenkelbruch, multiple Prellungen sowie Einblutungen zu und wurde mit dem Rettungsdienst in die Uniklinik verbracht. Mit einem Ableben des verunfallten Motorradfahrers war glücklicherweise nicht zu rechnen.

Das Motorrad des Verunfallten erlitt einen Totalschaden. Der Sachschaden wird auf ca. 4.150 Euro geschätzt. Die Staatsstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme für etwa 1 ½ Stunden komplett gesperrt.