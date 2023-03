NÜRNBERG. (360) Am Samstagvormittag (18.03.2023) wurde eine Frau bei einem Verkehrsunfall im Nürnberger Stadtteil Langwasser leicht verletzt. Die Nürnberger Verkehrspolizei bittet um Zeugenhinweise nach dem nicht bekannten Unfallverursacher.



Gegen 11:15 Uhr stand der Fahrer einer Mercedes A-Klasse in der Gleiwitzer Straße in stadteinwärtiger Richtung bei Rotlicht an der Einmündung zur Gutshofstraße. Als die Ampel auf Grün schaltete, setzte er seine Fahrt fort, musste jedoch stark abbremsen, da ein unbekanntes Fahrzeug aus der Gutshofstraße nach links in die Gleiwitzer Straße einbog.

Durch die Vollbremsung gelang es eine Kollision mit dem unbekannten Fahrzeug zu verhindern. Allerdings fuhr hierdurch der hinter der A-Klasse fahrende BMW der 3er-Serie auf den Mercedes auf. Hierdurch erlitt eine auf dem Rücksitz der A-Klasse befindliche Frau leichte Verletzungen, welche in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Der unbekannte Pkw setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort.

Die Nürnberger Verkehrspolizei bittet Zeugen des Geschehens sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0911 6583-1530 in Verbindung zu setzen.



