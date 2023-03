ERLANGEN. (358) Am Samstagabend (18.03.2023) brachen Unbekannte in eine Wohnung in Erlangen-Bruck ein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Im Zeitraum von 18:30 Uhr bis 20:30 Uhr verschafften sich Unbekannte über eine Terrassentür zutritt zu einer Wohnung in der Judengasse und durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten. Hierdurch verursachten die Einbrecher Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Die Höhe des Entwendungsschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Erstellt durch: Michael Petzold