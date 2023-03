NÜRNBERG. (355) Am Freitagnachmittag (17.03.2023) bestahl ein angeblicher Handwerker eine Seniorin im Nürnberger Stadtteil Zerzabelshof. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Gegen 13:00 Uhr klingelte ein unbekannter Mann an der Wohnung einer Seniorin in der Siedlerstraße und gab an, dringend die Steckdosen überprüfen zu müssen. Nachdem der Unbekannte angeblich die Überprüfungen durchgeführt hatte, verließ er die Wohnung. Zu einem späteren Zeitpunkt stellte die Seniorin fest, dass der Mann offenbar Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro entwendete.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

Circa 40 Jahre alt, circa 170 cm groß, hatte kurze braun-schwarze Haare und sprach deutsch mit nicht näher bezeichneten ausländischen Akzent.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken kam zur Spurensicherung vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.



Erstellt durch: Michael Petzold