NÜRNBERG. (354) Am Freitagabend (17.03.2023) beraubten zwei Unbekannte einen Mann im Nürnberger Stadtteil Langwasser. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Ein 36-jähriger Mann war gegen 19:30 Uhr zu Fuß in der Glatzer Straße in Nürnberg unterwegs. Auf Höhe zur Kreuzung Neißer Straße sprachen ihn zwei unbekannte Männer an und forderten unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Nachdem der 36-Jährige das mitgeführte Bargeld übergab, flüchteten die Unbekannten mit der am Boden abgestellten Einkaufstasche des Opfers.

Die Unbekannten werden wie folgt beschrieben:

Beide waren circa 20 – 25 Jahre alt und von schlanker Statur. Eine Person hatte eine Körpergröße von circa 180 cm und trug einen Vollbart. Die zweite Person war circa 175 cm groß, trug einen 3-Tage-Bart und führte einen Rucksack mit sich.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Erstellt durch: Michael Petzold