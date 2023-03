455. Zeugenaufruf zu einer toten Person in der Isar – Lehel

Am Montag, 06.03.2023, gegen 08:00 Uhr, wurde auf Höhe der Mariannenbrücke in München eine Frau tot in der Isar aufgefunden.

Die Ermittlungen der Münchner Kriminalpolizei haben ergeben, dass es sich bei der Toten um eine 30-jährige, die einen Wohnsitz in München hatte, handelt.

Die 30-Jährige wurde von Mitarbeitern der Stadt München beim Reinigen eines Auffangbehälters für Holz und Laub im dortigen Auffangrechen am Mariannenplatz 2 bemerkt. Die Bergung des Leichnams erfolgte durch die Münchner Feuerwehr.

Die im Rahmen der gerichtsmedizinischen Obduktion erhobenen Befunde haben keine Hinweise auf eine Gewalteinwirkung durch dritte Hand ergeben. Allerdings sind die Hintergründe des Todesfalls unklar.

Der letzte Kontakt mit Angehörigen war am Samstag, 04.03.2023, gegen 12:00 Uhr.

Das zuständige Kommissariat 12 (Todesermittlungen) führt die weiteren Ermittlungen zu den genauen Todesumständen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum, insbesondere in der Zeit zwischen Samstag, 04.03.2023, 12:00 Uhr und Montag, 06.03.2023, 08:00 Uhr, die 30-Jährige gesehen und kann Hinweise auf etwaige Aufenthaltsorte und/oder Bekanntschaften der Verstorbenen geben?

Wer hat im Bereich der Isar zwischen Reichenbachbrücke und der Mariannenbrücke Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 12, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Unter diesem LINK sind die Personalien und die Fotos der 30-Jährigen abrufbar.

456. Zwei Trickdiebstähle durch unbekannte Täterin – Altstadt

Fall 1:

Am Donnerstag, 16.03.2023, gegen 11:15 Uhr, betrat eine bislang unbekannte Frau die Geschäftsräume eines Juweliers in der Sendlinger Straße. Unter dem Vorwand sich mehrere Ringe vorzeigen zu lassen, schaffte es die Täterin die Aufmerksamkeit des Inhabers abzulenken. Während dies geschah, entwendete sie aus einer geöffneten Vitrine einen Ring und flüchtete im Anschluss aus dem Geschäft.

Der Inhaber verständigte den Polizeinotruf 110. Daraufhin wurden mehrere Streifen zu Fahndungsmaßnahmen eingesetzt. Die Fahndung führte nicht zur Ergreifung der Täterin.

Die Täterin wurde wie folgt beschrieben:

Weiblich, ca. 30 Jahre alt, ca. 160 cm groß, schlanke Statur, sprach gebrochen Deutsch, sie hatte einen markanten Leberfleck/Muttermal im Gesicht; sie führte eine schwarze Tasche mit sich

Fall 2:

Ebenfalls am Donnerstag, 16.03.2023, gegen 14:30 Uhr, betrat eine bislang unbekannte Täterin die Geschäftsräume eines Juweliers in der Burgstraße. Auch hier ließ sich die Täterin mehrere Schmuckstücke vorzeigen und lenkte damit geschickt die Aufmerksamkeit des Ladeninhabers ab. Auch hier schaffte es die Täterin sich ein Schmuckstück anzueignen und den Laden im Anschluss zu verlassen.

Der Diebstahl wurde erst später bemerkte und zur Anzeige gebracht. Der Wert der Schmuckstücke beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Die Täterin wurde wie folgt beschrieben:

Weiblich, ca. 30-35 Jahre alt, ca. 160 cm groß, schlanke Statur, schwarze lange glatte Haare (die Haare waren zu einem Zopf gebunden), gelb-bräunliche Gesichtsfarbe, sprach Deutsch mit ausländischem Akzent (vermutlich osteuropäisch)

In beiden Fällen hat das Kommissariat 65 (Trickdiebstähle) die Ermittlungen übernommen. Aktuell werden Tatzusammenhänge geprüft.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Sendlinger Straße (Fall 1) und im Bereich der Burgstraße (Fall 2) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

457. Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus einem Zigarettenautomaten; zwei Tatverdächtige ermittelt – Laim

Bereits am Mittwoch, 29.06.2022, fand in einer Eventlocation in der Landsberger Straße eine Schulabschlussfeier statt. Während dieser Feier übten damals zwei Täter massive Gewalt gegen einen sich dort befindlichen Zigarettenautomaten aus und gelangten in den Besitz von mehreren Zigarettenschachteln im Wert von knapp 200 Euro. Der Schaden, welcher durch die Gewalteinwirkung entstand, beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Im Zuge der Ermittlungen durch das Kommissariat 52 konnten ein 20- und ein 21-Jähriger (beide mit Wohnsitzen in München) als Tatverdächtige ermittelt werden. Gegen sie richteten sich nun die weiteren Ermittlungen. Beide Tatverdächtige waren in ihren Vernehmungen geständig und räumten die Tathandlungen ein.

Die Ermittlungen führt weiterhin das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte).

458. Sturz mit nicht versichertem E-Scooter; eine Person verletzt – Haidhausen

Am Freitag, 17.03.2023, gegen 11:30 Uhr, fuhr eine 50-Jährige mit Wohnsitz in München auf ihrem E-Scooter auf dem Radweg der Franziskaner Straße in Richtung der Rosenheimer Straße. Auf Höhe der Hausnummer 19 kam die 50-Jährige an einer leichten Bodenwelle zu Sturz.

Sie verletzte sich dabei schwer und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Da die 50-Jährige alkoholisiert wirkte, wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Zudem wurde an ihrem E-Scooter ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen festgestellt. Die 50-Jährige wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz angezeigt. An dem E-Scooter entstand geringer Sachschaden.

Während der Unfallaufnahme kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

459. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad; eine Person verletzt – Taufkirchen

Am Freitag, 17.03.2023, gegen 18:10 Uhr, fuhr eine 29-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem BMW Pkw auf der Brunnthaler Straße in Richtung Taufkirchen.

Zeitgleich wollte ein 23-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Fahrrad die Brunnthaler Straße in Richtung des Eugen-Sänger-Rings überqueren. Die Kreuzung ist durch eine Ampel geregelt.

Aus bislang unbekannter Ursache kollidierte die 29-Jährige mit dem 23-Jährigen. Der 23-Jährige stürzte bei der Kollision mit dem Fahrrad und verletzte sich, so dass er mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die 29-Jährige blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Während der Unfallaufnahme musste die Brunnthaler Straße in Richtung Taufkirchen für rund eine Stunde gesperrt werden. Der Verkehr wurde währenddessen über den Eugen-Sänger-Ring abgeleitet, weshalb es zu keinen nennenswerten Behinderungen kam.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, insbesondere zur Schaltung der Ampel zum Unfallzeitpunkt, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

Hinweis der Münchner Polizei:

Durch das Tragen von Fahrradhelmen können Kopfverletzungen oft vermieden oder zumindest kann das Ausmaß der Verletzungen verringert werden. Obwohl das Tragen von Fahrradhelmen gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, empfiehlt die Münchner Polizei deshalb allen Fahrradfahrenden entsprechende Helme zu tragen.

460. Einbruch in Keller – Haidhausen

Am Samstag, 18.03.2023, gegen 23:50 Uhr, meldete eine Anwohnerin dem Polizeinotruf 110, dass soeben mehrere unbekannte Männer fluchtartig das Mehrfamilienhaus verlassen haben. Zuvor hatten die unbekannten Täter ein Kellerabteil gewaltsam geöffnet.

Sofort wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei zur Tatörtlichkeit geschickt. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die unbekannten Personen nicht mehr angetroffen werden.

Aus dem Kellerabteil wurde Bekleidung im Wert von mehreren Hundert Euro entwendet. An der Kellertür entstand zudem ein Sachschaden.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Kirchenstraße, Preysingstraße und Elsässer Straße (Haidhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.