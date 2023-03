ROTHENBURG OB DER TAUBER. (352) Seit Samstagabend (18.03.2023) wird eine 84-jährige Frau aus Rothenburg ob der Tauber (Lkrs. Ansbach) vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.



Die 84-Jährige verließ am Samstagnachmittag gegen 16:00 Uhr das Seniorenwohnheim am „Oberer Kaiserweg“ in Rothenburg ob der Tauber um spazieren zu gehen. Als sie wie gewohnt nicht bis 18:00 Uhr zurückkehrte, verständigten Mitarbeiter des Wohnheims die Polizei.

Trotz umgehend und umfangreicher eingeleiteter Suchmaßnahmen, bei welchen auch ein Polizeihubschrauber, Personensuchhunde und Drohnen im Einsatz waren, konnte die 84-Jährige bislang nicht aufgefunden werden. Es ist nicht auszuschließen, dass sich Gisela F. in einer misslichen Lage befindet und dringend medizinische Hilfe benötigt.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

84 Jahre alt, circa 166 cm groß, weiß-graue kurze Haare und trägt eine Brille. Sie ist wahrscheinlich mit einer weißen Strick- und/oder mit einer lilafarbenen Steppjacke bekleidet.

Ein Bild der Vermissten steht als Download zur Veröffentlichung zur Verfügung.

Sollten Sie die Vermisste antreffen, Hinweise auf den Aufenthaltsort geben können oder die 84-Jährige gesehen haben, verständigen Sie bitte umgehend den Polizeinotruf 110.



Erstellt durch: Michael Petzold