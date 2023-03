In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 03:15 Uhr bemerkte ein Ehepaar einen Pkw neben der Fahrbahn auf der PAN 20 von Hebertsfelden in Richtung Schönau. Es handelte sich um das Fahrzeug eines 39-jährigen Mannes, der nach links von der Straße abgekommen war und gegen einen Baum geprallt war. Mehrere Feuerwehren aus dem Umkreis leisteten technische Hilfe und bargen den Mann aus seinem Fahrzeug. Dieser war durch den Aufprall tödlich verletzt worden. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Veröffentlicht: 19.03.2023, 06.50 Uhr