454. Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person – Neuperlach

- siehe Medieninformation vom 14.03.2023, Nr. 435

Wie bereits berichtet wurde seit Montag, 13.03.2023, gegen 11.50 Uhr ein in Neuperlach wohnender 83-Jähriger vermisst, der aufgrund einer Erkrankung orientierungslos war. Zudem war er auf Medikamente angewiesen.

Daraufhin wurde am 14.03.2023 eine Öffentlichkeitsfahndung durch die Münchner Polizei initiiert.

Der Vermisste wurde nun am späten Nachmittag des Samstags, 18.03.2023, leblos in einem Park in München aufgefunden.