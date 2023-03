MAINLEUS, LKR. KULMBACH. Am Freitagnachmittag erlitt ein 74-Jähriger tödliche Verletzungen, als er bei Baumfällarbeiten in einem Waldstück bei Mainleus von einem umstürzenden Baum getroffen wurde.

Der 74-Jährige war am Freitagnachmittag, zusammen mit einem 53-Jährigen, mit Waldarbeiten beschäftigt. Kurz nach 15.30 Uhr wurde der 74-Jährige beim Fällen eines Baumes von dem umstürzenden Stamm am Kopf getroffen. Der Mann starb an der Unglücksstelle an seinen schweren Verletzungen. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen zu diesem tragischen Unglücksfall aufgenommen. Hinweise auf ein Verschulden Dritter liegen nicht vor.