GERMARINGEN. Am Nachmittag des 17.03.2023 kam es auf der B12 auf Höhe Germaringen zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw.

Eine 19-jährige VW-Fahrerin fuhr auf der B12 in Richtung Buchloe, als sie mit ihrem Pkw aus bislang ungeklärter Ursache ins Schlingern kam. Sie prallte gegen den ihr entgegenkommenden BMW eines 25-jährigen Fahrers. Die 19-Jährige wurde bei dem Unfall schwerstverletzt und wurde ins Klinikum Kaufbeuren gebracht. Der BMW-Fahrer erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen, wurde aber vorsorglich ebenfalls im Klinikum Kaufbeuren untersucht. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 20.000,- Euro. Aufgrund der schweren Verletzungen der VW-Fahrerin und der bislang unklaren Unfallursache wurden ein Gutachter hinzugezogen und beide Fahrzeuge sichergestellt. An der Unfallstelle waren neben Rettungsdienst und Notarzt die freiwilligen Feuerwehren von Obergermaringen und Jengen im Einsatz.

(PI Buchloe)

