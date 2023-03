453. Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und Tram, eine Person tödlich verletzt – Oberföhring

Am Freitag, 17.03.2023, gegen 14:15 Uhr fuhr ein 48-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München als Führer einer Trambahn der Linie 37 auf der Cosimastraße in stadtauswärtige Richtung.

Zeitgleich wollte ein 80-Jähriger mit Wohnsitz in München auf seinem Fahrrad die Cosimastraße bei einem Fußgängerüberweg auf Höhe des Salzsenderweg in Richtung der Straße „An der Salzbrücke“ überqueren.

Der 48-Jährige erkannte den Radfahrer, gab ein Warnsignal ab und verringerte seine Geschwindigkeit. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr der 80-Jährige jedoch los und wurde von der linken Frontseite der Trambahn erfasst und zur Seite geschleudert.

Bei dem Aufprall erlitt der 80-Jährige so schwere Verletzungen, dass er trotz sofortiger Reanimation durch einen zufällig anwesenden Arzt vor Ort verstarb.

Während der Unfallaufnahme musste die Cosimastraße stadteinwärts ab dem Hochstiftsweg für ca. zwei Stunden gesperrt werden. Der Verkehr wurde abgeleitet. Es entstanden dennoch Verkehrsbehinderungen.

Die Tramlinien 37 und 16 waren für die gleiche Dauer im Bereich Effnerplatz bis St. Emmeram unterbrochen. Es wurden Ersatztaxis eingesetzt.

An der Trambahn und an dem Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Münchner Verkehrspolizei.