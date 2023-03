452. Sexualdelikt – Au

Am Donnerstag, 16.03.2023, gegen 23:00 Uhr, befand sich eine 24-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Dachau zusammen mit mehreren Bekannten in der Hochstraße auf dem dortigen Starkbierfest am Münchner Nockherberg.

Die 24-Jährige kam deutlich verwirrt und im Unterleib stark blutend von einem Toilettengang zurück. Unverzüglich wurde sie daraufhin vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert.

Eine ebenfalls eingeleitete Fahndung sowie die Befragung mehrerer Zeugen brachten keinen Hinweis auf einen Täter. Aufgrund der Gesamtsituation wird aktuell von einem Sexualdelikt ausgegangen.

Das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) übernahm die Ermittlungen und bittet hier um einen Zeugenaufruf:

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.