0526 – Zeugenaufruf: Frau von Zug mitgeschleift

Nördlingen - Bereits in der Pressemeldung Nr. 0500 vom 14.03.2023 berichteten wir über einen Bahnunfall auf der Zugstrecke Donauwörth-Aalen.

Eine 39-Jährige Frau wurde am Montagabend auf der Bahnstrecke Donauwörth-Aalen offenbar mehrere Kilometer von einem Zug mitgeschleift. Die Frau wurde dabei schwer verletzt, befindet sich mittlerweile aber in einem stabilen Zustand.

Die Kriminalpolizei Dillingen ermittelt derzeit zu diesem Vorfall und bittet um sachdienliche Hinweise zu folgenden Fragen:

Wer war mit der 39-Jährigen im Zug? Dabei sind auch Fahrgäste relevant, die vor der Notbremsung ausgestiegen sind.

Wer kann Angaben dazu machen, wann die Frau eingestiegen ist?

Wem ist die Frau an einem Bahnsteig an der betreffenden Zugstrecke oder im Zug selbst aufgefallen?

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Dillingen unter der Telefonnummer 09071/56-0 entgegen.

0527 - Trickbetrug durch falschen Bankmitarbeiter

Dasing - Wie erst jetzt bekannt wurde, wurde ein 59-Jähriger Opfer von Trickbetrügern. Zunächst wurden dem Mann gefälschte Briefe seiner Bank zugesendet. Enthalten war ein Code für ein Sicherheitsverfahren für das Onlinebanking. Nach Erhalt der Briefe meldete sich ein unbekannter Mann per Telefon und gab sich als Bankmitarbeiter aus. Dieser erfragte die Codes auf dem Brief und scheinbar noch weitere Daten. Vorgestern (15.03.2023) stellte der 59-Jährige fest, dass dessen Daten im Onlinebanking geändert sowie ein Gelbetrag im unteren fünfstelligen Bereich unberechtigt überwiesen wurde. Die Polizei ermittelt nun gegen den unbekannten Anrufer.

Die Polizei rät keine persönlichen oder vertraulichen Daten (bspw. Passwörter oder Transaktionsnummern) per Telefon oder E-Mai bekannt zu geben. Banken fordern grundsätzlich keine vertraulichen Daten per E-Mail oder per Telefon oder per Post von Ihnen an. Wenn Sie sich unsicher sind, halten Sie in jedem Fall Rücksprache mit Ihrer Bank.

Weiter Informationen finden Sie auf der Website: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/phishing/

0528 - Schmuck aus Wohnung entwendet

Fischach - Gestern (16.03.2023) ereignete sich gegen 16.00 Uhr ein Trickdiebstahl. Ein bislang unbekanntes Täterpaar klingelte zusammen mit einem circa 4-jährigen Kind an einem Einfamilienhaus. Sie gaben vor dringen auf die Toilette zu müssen. Die 86-jährige Bewohnerin ließ die Mutter mit dem Kind alleine in die Wohnung, um das Badezimmer benutzen zu können. Scheinbar entwendete die bislang unbekannte Frau in der Zwischenzeit Schmuck im mittleren vierstelligen Bereich.

Die bislang unbekannte Frau kann wie folgt beschrieben werden: 30 Jahre, schlanke Figur, glatte dunkelblonde Haare, 165 cm groß, akzentfreie deutsche Sprache.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/18900 zu melden.

0529 - Betäubungsmittel und Teleskopschlagstock mitgeführt

Königsbrunn - Am Donnerstag (16.03.2023) wollte sich ein 17 - jähriger Pedelecfahrer gegen 18.30 Uhr einer Verkehrskontrolle in der Nördlinger Straße entziehen. Er konnte von der Streifenbesatzung gestoppt und kontrolliert werden. Dabei kam auch der Grund seines Fluchtversuchs zu Tage. Er führte eine geringe Menge LSD, Ecstasy, sowie einen Teleskopschlagstock mit sich. Diese Gegenstände wurden sichergestellt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, sowie einer Ordnungswidrigkeit gem. dem Waffengesetz.