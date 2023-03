PASSAU. Beamte der Grenzpolizeiinspektion Passau konnten am 16.03.2023 nach einer Fahrzeugkontrolle rund 15,5 Kilogramm Marihuana sicherstellen, durch das Amtsgericht Passau wurde Haftbefehl erlassen.

Die Schleierfahnder haben gegen 14:00 Uhr einen 56-jährigen Pkw-Fahrer auf einer Rastanlage in Passau einer Kontrolle unterzogen, der auf der A3 in Richtung Österreich unterwegs war. Die Beamten konnten im Verlauf der Kontrolle den Geruch von Marihuana wahrnehmen, beim Öffnen des Kofferraums wurden mehrere Müllsäcke mit insgesamt rund 15,5 Kilogramm Marihuana festgestellt und sichergestellt. Der 56-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Passau die weiteren Ermittlungen übernommen. Der 56-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft einer Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Passau vorgeführt, gegen den Mann erging Haftbefehl. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PHK Alexander Heigl, Tel. 09421/868-1015

Veröffentlicht: 17.03.2023, 12:51 Uhr