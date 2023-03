DEGGENDORF. Am 15.03.2023 entriss ein 26-Jähriger einer 22-Jährigen deren Handtasche und hochwertige Kopfhörer, da die die Geschädigte zuvor von ihm erworbene Betäubungsmittel nicht bezahlt hatte. Der Beschuldigte steht in Verdacht, er habe die entrissenen Gegenstände anderweitig verwerten wollen.

Zum Raub kam es am Mittwoch gegen 14 Uhr in einer Wohnung im östlichen Stadtgebiet. Den eingesetzten Polizeistreifen der Polizeiinspektion Deggendorf gab die 22-Jährige gegenüber an, der 26-Jährige habe ihr die Gegenstände wegen bestehender „Schulden“ aus vorausgegangenen Heroinkäufen entrissen. Die 22-Jährige wurde nicht verletzt.

Der 26-jährige Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Deggendorf erließ die zuständige Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Deggendorf am 16.03.2023 einen Haftbefehl gegen den Beschuldigten wegen des dringenden Tatverdachts des Raubes und des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln. Der Beschuldigte wurde in eine umliegende JVA eingeliefert.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizeistation Deggendorf unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Deggendorf geführt.

Veröffentlicht: 17.03.2023, 12.18 Uhr