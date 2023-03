SAND AM MAIN, LKR. HASSBERGE. Am Mittwochnachmittag konnte die Haßfurter Polizei zwei Männer vorläufig festnehmen, denen unter anderem schwerer Bandendiebstahl vorgeworfen wird. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bamberg wurden beide Beschuldigte dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Untersuchungshaftbefehle erließ.

Gegen 15:40 Uhr wurde eine Kundin auf drei Männer aufmerksam, die in einem Gebüsch vor einem Verbrauchermarkt Glasflaschen und andere Gegenstände deponierten. Eine Nachschau mit der Marktleitung ergab, dass die Unbekannten kurz vorher mutmaßlich mehrere Wodka-Flaschen und Zigaretten im Gesamtwert von rund 140 Euro aus dem Geschäft entwendeten und diese dann am Ablageort bereitlegten. Während Beamte der Polizeiinspektion Haßfurt die Anzeige wegen Ladendiebstahls aufnahmen, erkannte die Zeugen zwei der drei Männer auf der gegenüberliegenden Straßenseite erneut vorbeilaufen. Daraufhin konnten die beiden Männer im Alter von 28 und 34 Jahren von den Polizisten vorläufig festgenommen werden.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bamberg wurden beide Beschuldigte, die bereits wegen Diebstahls polizeilich in Erscheinung getreten waren, am Donnerstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ gegen die Männer Untersuchungshaftbefehle. Die beiden Beschuldigten wurden inzwischen Justizvollzugsanstalten überstellt und müssen sich in der Folge für ihre Taten vor Gericht verantworten.

Die Polizeiinspektion Haßfurt sucht nach wie vor nach einem dritten Täter, der von der Zeugin zusammen mit den beiden Beschuldigten beobachtet werden konnte. Der Unbekannte soll einen auffällig roten Bart getragen haben. Personen, die Hinweise zu dem bislang unbekannten Mann geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßfurt unter Tel. in Verbindung zu setzen.