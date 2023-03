SCHWARZACH, LKR. STRAUBING-BOGEN. Am 24.02.23 wurde ein Ehepaar gegen 22.30 Uhr von zwei bislang unbekannten Tätern an ihrem Haus im südlichen Marktbereich mit einer Waffe bedroht. Die Täter erbeuteten Bargeld, Waffen und Munition. Die Kripo Straubing bittet nun erneut um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am 25.02.2023 übernahm eine gemeinsame Ermittlungsgruppe der Kriminalpolizeiinspektion Straubing und der Kriminalpolizeistation Deggendorf in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Regensburg – Zweistelle Straubing die Ermittlungen.

Bezugsmeldung: Die Bayerische Polizei - Niederbayern: Überfall auf Ehepaar, Täter flüchtig – Kripo ermittelt und bittet um Zeugenhinweise

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen ist davon auszugehen, dass die Täter den späteren Tatort und die nähere Umgebung bereits am 22.02.2023, also zwei Tage vor der Tag, aufgesucht und ausgekundschaftet haben.

Um kurz vor 18 Uhr fuhren sie vermutlich mit einem dunklen Pkw aus Richtung Deggendorfer Straße kommend in den Kellerweg. Im Verlauf des Kellerweges stellten sie den Pkw auf der linken Seite am dortigen südlichen Eingang des Gemeindeparks auf einem Parkplatz ab und gingen in den Park in nördliche Richtung. Ihr Pkw war zu diesem Zeitpunkt das einzig dort geparkte Fahrzeug. Kurz darauf fuhr ein größerer heller Pkw am Parkplatz entlang des Kellerwegs an dem mutmaßlichen Fahrzeug der Täter vorbei. Dieser Pkw bog schließlich nach links in den Hofmühlenweg ab.

Die Tatverdächtigen kamen gegen 19 Uhr zum abgestellten Pkw zurück und entfernten sich in nordöstliche Richtung. In der Zeit von 18 bis 19 Uhr fuhren neben dem größeren, helleren Pkw mehrere Fahrzeuge an dem geparkten Fahrzeug der Tatverdächtigen vorbei.

Die bisherigen Ermittlungen ergaben weiterhin, dass am gleichen Tag um 18.07 Uhr ein/e Jogger/in/Spaziergänger/in vom Raiffeisengelände/Zehentweg kommend in Richtung des Gemeindeparks lief bzw. ging. Am dortigen Eingang des Parkes (in nordwestlicher Richtung) begegnete er zwei dunkel gekleideten Personen.

Zeugenaufruf:

Sowohl der/die Fahrer/in des größeren, hellen Fahrzeuges, der den abgestellten Pkw um 18 Uhr passierte als auch alle anderen Autofahrer, die an dem geparkten Pkw vorbeifuhren, sowie der Jogger/Spaziergänger, der zwei unbekannten, dunkel gekleideten Personen um 18.07 Uhr am nordwestlichen Parkeingang begegneten, werden gebeten sich zu melden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Straubing unter der 09421/868-0 entgegen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 17.03.2023, 12.10 Uhr