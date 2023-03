MEMMINGEN. Am 15. April findet erstmalig das Event „Polizei Erleben“ statt. Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West lädt Interessierte zur Memminger Polizei ein.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer dürfen an diesem Samstag zwischen 10 und 15 Uhr teils interaktiv gestaltete Stationen durchlaufen und so verschiedene Aspekte der Polizeiarbeit kennenlernen. Unter anderem stellt die Hundestaffel ihre Vierbeiner vor und Jugendliche können mit der Kriminalpolizei unterschiedliche Spuren sichern. Außerdem bekommen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Einblicke in das polizeiliche Einsatztraining und können Fahrzeuge und Räume der Polizeidienststelle in Memmingen von innen sehen. In den Pausen stehen die Einstellungsberaterinnen für Fragen zu Ausbildung und Beruf zur Verfügung und es ist auch für Verpflegung gesorgt. Die Einladung, am 15. April Polizei zu erleben, ist an all diejenigen gerichtet, die sich für eine Ausbildung oder ein Studium bei der Bayerischen Polizei interessieren.

Voraussetzung für die Teilnahme ist ein Mindestalter von 15 Jahren sowie die vorherige Anmeldung. Plätze sind nur begrenzt verfügbar. Anmeldungen werden von den Einstellungsberaterinnen in Memmingen (08331 100-303), in Kempten (0831 9909-1080) und in Neu-Ulm (0731 8013-303) oder per E-Mail entgegengenommen. (PP Schwaben Süd/West)