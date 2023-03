WIGGENSBACH/UNTERKÜRNACH. Donnerstagnacht, 16.03.2023 gegen 23.10 Uhr, bemerkte ein vorbeifahrender Pkw-Fahrer eine Rauchsäule auf dem Dach des Holzspäne-Silos eines Sägewerks in Unterkürnach. Er verständigte zunächst den Inhaber der Schreinerei, der in unmittelbare Nähe des Brandortes wohnt und setzte anschließend einen Notruf ab. Die alarmierten Feuerwehren begannen unverzüglich mit den Löscharbeiten und konnten so ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus verhindern. Das Dach des Silos brannte vollständig ab. Eine angrenzende Halle wurde stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehren aus Wiggensbach, Kürnach, Altusried, Frauenzell, Eschach, Kempten, Sulzberg und Kreuzthal waren mit ca. 100 Einsatzkräften vor Ort. Zudem waren zwei Fahrzeuge des Rettungsdienstes und ein Notarzt im Einsatz. Verletzt wurde durch den Brand niemand. Es entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die genaue Brandursache, zu welcher aktuell noch keine Angaben gemacht werden können, ist nun Gegenstand der weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch Beamte der PI Kempten und dem Kriminaldauerdienst Memmingen (KDD) geführt. Die weiteren Ermittlungen werden durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Kempten übernommen. (KPI Memmingen – KDD)

