REGENSBURG. Am Mittwoch, den 15. März 2023, gegen 5:00 Uhr, brachen zwei bislang unbekannte Täter in das Westbad in Regensburg ein.

Am 15. März 2023, gegen 05:00 Uhr, schlugen zwei bislang unbekannte Täter die Fensterscheibe eines Büros des Westbades ein und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Im Innenbereich wurden mehrere Schubläden und Schränke durchwühlt sowie mehrere Türen aufgebrochen. Der Sachschaden wird aktuell auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt. Nach derzeitigen Ermittlungsstand machten die beiden Unbekannten keine Beute.

Die Kriminalpolizei Regensburg übernahm die Ermittlungen und sicherte vor Ort die Spuren. Zeugenhinweise wurden unter der Telefonnummer 0941/506-2888 entgegengenommen.