REGENSBURG. Am Dienstag, den 14. März 2023, wurde eine 64-Jährige Opfer eines Schockanrufs. Die Kriminalpolizei sucht mit einer Täterbeschreibung nach einer Abholerin.

Am Dienstag, 14. März 2023, gegen 15:30 Uhr erhielt die Geschädigte einen Anruf von einem bislang unbekannten Täter, der sich als Kriminalbeamter ausgab. Hierbei gab dieser an, dass die Tochter der Geschädigten einen Unfall gehabt hätte und eine Kaution hinterlegt werden müsse. Daraufhin fuhr die Frau zur Bank und übergab am Vorplatz der Arcaden in Regensburg einer Abholerin einen unterer fünfstelliger Eurobetrag.

Die Abholerin wird wie folgt beschrieben:

ca.1,60 / 1,65 m groß

maximal 40 Jahre alt

dunkle, schulterlange Haare

keine Brille

Kleidung: beige Wollmütze, Schal, braun-gelb karierte Jacke, braune Schultertasche

kräftige Statur, ca. 75-80 kg

relativ tiefe Stimme, mit osteuropäischem Akzent

Zur Fallklärung bittet die Kriminalpolizei dringend um Zeugenhinweise. Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg über die Telefonnummer 0941/506-2888 oder über jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Das Polizeipräsidium Oberpfalz warnt zudem eindringlich vor dieser und ähnlich gelagerten Betrugsmaschen.

Die wichtigsten Tipps der Polizei gegen falsche Polizeibeamte:

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, auch nicht durch Polizisten, die für angebliche Verwandte in einer Notsituation Geld benötigen.

Die Polizei fordert niemals Bargeld, Überweisungen oder Wertgegenstände von Ihnen, um Ermittlungen durchzuführen!

Rufen Sie nie über die am Telefon angezeigte Nummer zurück!

Übergeben Sie nie Geld oder Wertgegenstände an Unbekannte!

Gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit! Im Zweifel …110 wählen!

Die Erreichbarkeiten der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen finden Sie unter:

https://www.polizei.bayern.de/schuetzen-und-vorbeugen/beratung/kriminalpolizeiliche-beratungsstellen/006229/index.html