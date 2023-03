REGENSBURG. Ein Mann, der im Verdacht steht am 28. Februar 2023 auf der Flucht vor der Polizei zwei Dienstfahrzeuge gerammt zu haben und auf einen Beamten losgefahren zu sein, hat sich nun gestellt.

Wie bereits berichtet wollte eine zivile Streife der Regensburger Polizei gegen 18:40 Uhr einen BMW kontrollieren, welcher in der Lore-Kullmer-Straße mit aggressiver Fahrweise aufgefallen war. Hierbei ignorierte dessen Fahrer die Anhaltezeichen und versuchte zu fliehen. In der Galgenbergstraße fuhr er in ein Parkhaus. Dort sollte er durch zwei Dienstfahrzeuge blockiert werden. Der Fahrer, der sich alleine im BMW befand, rammte die beiden Fahrzeuge. Als ihm die Flucht hierdurch nicht gelang und ein Beamter bereits ausgestiegen war, setzte der BMW zurück und stieß nun mit höherer Geschwindigkeit die beiden Fahrzeuge zur Seite. Um nicht angefahren zu werden, musste der Beamter hierbei zur Seite springen. Als der BMW weiter in Richtung der Ausfahrt der Tiefgarage fuhr, gab einer der Beamten aus kurzer Distanz mehrere gezielte Schüsse auf die Reifen des Fahrzeuges ab. Trotz zweier platter Reifen fuhr der BMW-Fahrer aus dem Parkhaus. Nach wenigen hundert Metern kam sein Fahrzeug in der Franz-Mayer-Straße zum Stehen. Der Mann verließ den BMW und flüchtete zu Fuß. Zwischenzeitlich erließ das Amtsgericht Regensburg Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann.

Der 42-Jährige stellte sich gestern, 15. März 2023, im Beisein seines Anwalts der Polizei. Hierbei räumte er ein, verantwortlicher Fahrer am Tattag gewesen zu sein. Eine gültige Fahrerlaubnis besitzt der Mann nicht. Bei der Vorführung vor einer Richterin wurde der Haftbefehl gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt. Die Ermittlungen der Polizeiinspektion Regensburg Süd, die unter anderem wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr und versuchter gefährlicher Körperverletzung geführt werden, sind noch nicht abgeschlossen.