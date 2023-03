0518 - Schulbusbegleiterin wird bestohlen

Gersthofen - Eine 57-jährige Frau fuhr gestern zwischen 11.20 Uhr und 11.50 Uhr in einem Bus als Schulbusbegleiterin mit. Ihre Tasche legte sie in diesem Zeitraum auf die Gepäckablage. Nachdem sämtliche Kinder ausgestiegen waren, bemerkte sie, dass ihre Tasche fehlte. Einer der Businsassen stahl sie. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

0519 - Verkehrsunfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Rain - Am Mittwoch, 15.03.2023 gegen 11:30 Uhr fuhr der Fahrer eines Pkw, Opel Meriva, auf der Kreisstraße DON 39 von Rain in Richtung Staudheim. Kurz nach der Abzweigung zur Unterführung Mittelstetten kam ihm ein blauer Transporter entgegen, der deutlich zu weit links fuhr und dadurch auf die Gegenfahrspur geriet.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, war der Fahrer des Opel Meriva gezwungen auf den Seitenstreifen auszuweichen und prallte dort mit der Fahrzeugfront gegen einen Leitpfosten. Dadurch entstanden sowohl Schäden an der Fahrzeugfront, als auch am hinteren rechten Reifen.

Der Fahrer oder die Fahrerin des blauen Transporters fuhr ohne anzuhalten weiter in Richtung Rain.

Zeugenaufruf: Personen die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identifizierung des flüchtigen Fahrzeugs bzw. dessen Fahrer geben können, sind aufgerufen sich unter der Tel.-Nr. 09090-70070 bei der Polizeiinspektion Rain a. Lech zu melden.

0520 - Einbruch in Arztpraxis

Höchstädt - In der Nacht vom 14.03.2023, 18.30 Uhr auf den 15.03.2023, 07.15 Uhr wurde in eine Arztpraxis in der Herzog-Philipp-Ludwig-Straße eingebrochen.

Über die eingeworfene Fensterscheibe drang der Täter in die Praxisräume ein und entwendete Schmerztabletten im Wert von ca. 50 Euro. An der Fensterscheibe entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro.

In allen Fällen bittet die PI Dillingen unter der Tel. 09071/56-0 um Zeugenhinweise.

0521 - Sachbeschädigung an Pkw

Derching - Vom 23.02.2023 bis zum 15.03.2023 kam es in der Äußeren Industriestraße zu einer Sachbeschädigung an einem weißen Ford Mondeo. Der Pkw war in dieser Zeit auf dem P+R in Derching abgestellt. An dem Pkw wurde die Seitenscheibe auf der Fahrerseite eingeschlagen. Aus dem Pkw ist nichts entwendet worden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Hinweise auf den Täter sind nicht vorhanden.

Die Polizei Friedberg bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710.