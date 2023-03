PASSAU. Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Passau haben am 16.03.2023 nach einer Kontrolle auf der A3 rund 1,1 Kilogramm Kokain sichergestellt, gegen die beiden Fahrzeuginsassen erging Haftbefehl.

Gegen 01:45 Uhr kontrollierten die Beamten auf einer Rastanlage in Passau einen 25-jährigen Pkw-Fahrer, der auf der A3 in Fahrtrichtung Österreich unterwegs war. Im Fahrzeug konnte in einer Jacke ein verstecktes Paket aufgefunden werden, darin befand sich das Betäubungsmittel. Die Fahnder stellten außerdem fest, dass für den Pkw keine gültige Versicherung bestand. Der 25-Jährige und sein 22-jähriger Mitfahrer wurden vorläufig festgenommen.

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Passau die weiteren Ermittlungen übernommen. Die beiden Männer wurden heute (16.03.2023) in eine Justizvollzugsanstalt verbracht, nachdem eine Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Passau auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl erlassen hat.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PHK Alexander Heigl, Tel. 09421/868-1015

Veröffentlicht: 16.03.2023, 14:44 Uhr