Einbruch in Fahrradgeschäft – Zeugen gesucht

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Am frühen Donnerstagmorgen sind Unbekannte gewaltsam in ein Fahrradgeschäft eingestiegen und haben zwei hochwertige E-Bikes entwendet. Eine großangelegte Fahndung, an der auch ein Hubschrauber beteiligt war, verlief ergebnislos. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Gegen 01:45 Uhr wurde eine Anwohnerin in der Wasserloser Straße durch laute Geräusche geweckt. Als sie auf die Straße blickte konnte sie noch drei dunkel gekleidete Personen erblicken, die mit zwei Fahrrädern in Richtung Neuwiesenstraße flüchteten. Diese hatten kurz zuvor die Scheibe eines dortigen Fahrradgeschäftes gewaltsam geöffnet und die beiden E-Bikes entwendet.

Unmittelbar nach Eingang der Mitteilung begaben sich umgehend eine Vielzahl von Streifen der Alzenauer Polizei, angrenzender Dienststellen und auch ein Polizeihubschrauber in den Bereich des Tatorts und fahndeten nach den flüchtigen Tätern. Die Suchmaßnahmen verliefen jedoch ergebnislos.



Von den drei Unbekannten liegt folgende Beschreibung vor:

alle schwarz gekleidet

trugen Kapuze und Wollmützen

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder die Täter möglicherweise auf ihrer weiteren Flucht beobachten konnten, werden gebeten sich unter Tel. 06021/857-1733 bei der Kriminalpolizei Aschaffenburg zu melden.



Einbruch in Bäckerei – Zeugen gesucht

ESCHAU, LKR. MILTENBERG. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind Unbekannte gewaltsam in eine örtliche Bäckerei eingestiegen und haben Bargeld entwendet. Die Obernburger Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Dem Sachstand nach hat sich der Einbruch in die Bäckerei "In der Quelle" zwischen Mittwoch, 20:00 Uhr, und Donnerstag, 04:40 Uhr, ereignet. Die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Geschäftsräumen und durchsuchten diese. Im Anschluss konnten sie mit mehreren hundert Euro Bargeld entkommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 06022/629-0 mit der Obernburger Polizei in Verbindung zu setzen.





Weitere Zeugenaufrufe



Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Mittwoch, zwischen 19:30 Uhr und 19:45 Uhr, wurde vor dem Kaufland in der Würzburger Straße ein dort abgestellter E-Scooter entwendet.



ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr wurde am Mittwoch in der zweiten Etage des "Früchte-Parkhauses" in der Elisenstraße ein geparkter Seat im Bereich des Radkastens angefahren.



STOCKSTADT A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwoch, zwischen 08:00 Uhr und 08:10 Uhr, wurde ein in der Danziger Straße geparkter Daimler im Bereich der hinteren Stoßstange angefahren. Das Fahrzeug befand sich auf dem Parkplatz auf Höhe des dortigen Kindergartens.



KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwoch, zwischen 10:30 Uhr und 13:30 Uhr, wurde ein der Hörsteiner Straße geparkter Opel im Bereich des linken Außenspiegels angefahren.



HAIBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Dienstag, 20:00 Uhr, und Mittwoch, 09:00 Uhr, wurde in der Hauptstraße ein geparkter Kia mutwillig an der hinteren rechten Beifahrertür zerkratzt.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.





Polizeiinspektion Alzenau

KAHL A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen 07:00 Uhr und 14:00 Uhr wurde am Montag ein Mountainbike der Marke Cube am Bahnhofsvorplatz entwendet.



KAHL A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein weiteres Fahrrad der Marke Cube wurde am Dienstag zwischen 08:00 Uhr und 14:00 Uhr an der gleichen Örtlichkeit entwendet.



ALZENAU, OT HÖRSTEIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Dienstag, 21:00 Uhr, und Mittwoch, 17:00 Uhr, wurde ein im Industriegebiet Süd geparkter Peugeot im Bereich der Fahrerseite angefahren.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.